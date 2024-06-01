السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يلتقى السيناتور ليندسى جراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيناتور ليندسي جراهام، زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

دور محوري


وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيناتور جراهام أشاد، خلال اللقاء، بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليميًا وعالميًا أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها، كونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي، منوهًا بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة، ومثمنًا الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيناتور جراهام حرص على الاستماع لرؤية السيد الرئيس حول سبل حل الأزمة في قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها إنسانيًا وأمنيًا، محذرًا من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلًا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي، ومؤكدًا ضرورة انخراط كل الأطراف بجدية؛ للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين، كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة.

مواد متعلقة

أسعار الأضاحي 2024.. اعرف سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

مواطنون: "كلنا واحد" برعاية الرئيس السيسي تُعيننا على مواجهة الغلاء مع عيد الأضحى

أماكن منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية.. انخفاض كبير في أسعار الأضاحي بها

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

المسيح مر من هنا.. رحلة العائلة المقدسة فى مصر

العدوان على غزة.. ردود الفعل الدولية على جرائم الاحتلال تتواصل

"جيش الاحتلال يريد التقاعد".. ضابط رفيع: الشعور بالفشل يطارد الضباط و42% فقط يرغبون بالخدمة

بينى جانتس.. عدو نتنياهو الأول "فى البيت الإسرائيلى"

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

مصدر: تعذر وصول المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت" إلى جلسة محاكمته

عاجل| أسعار وحصة الفرد من الخبز والدقيق المدعم.. بيان من "التموين" بعد تطبيق الزيادة

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

"تعليم القاهرة": تأجيل فتح باب التقديم لرياض الأطفال بالعام الدراسي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة