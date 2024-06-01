السبت 01 يونيو 2024
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وزير التعليم: بدء تدريس اللغة الثانية بالصف الأول الإعدادي من العام المقبل

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء تدريس اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الأول الإعدادي في المدارس الحكومية بالعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥، على أن تعتبر مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع.

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وقال وزير التعليم، خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المسئولين عن ملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة، "زمان كنا بناخد الإنجليزي من أولى إعدادي، ولكن الآن يعلم الطالب في رياض الأطفال اللغة الأجنبية، والأبحاث والدراسات أثبتت جدية فاعلية تدريسها منذ النشأ".

تطوير المناهج 

أوضح حجازي، أنه تم تكليف المركز القومي لتطوير المناهج بإعداد كتب اللغة الأجنبية الثانية لتدريسها لطلاب الصف الأول الإعدادي في المدارس الحكومية العام الدراسي الجديد.

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أشار وزير التعليم إلى أن الدولة المصرية لأول مرة وضعت في الموازنة العامة، منح وزارة التربية والتعليم 50 ألف معلم بالحصة شاملة لجميع المواد الدراسية، للعام الدراسي الجديد 2025، لسد العجز في المدارس.

 

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