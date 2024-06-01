السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024 الترم الثاني

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024 الترم الثاني

يعيش أولياء امور طلاب الشهاده الاعداديه بمحافظه الإسماعيلية حاله من القلق، مع اغتراب نتيجه الشهاده الاعداديه الترم الثاني بمحافظه الاسماعيليه، حيث ازدادت عمليات البحث عبر موقع البحث الشهير جوجل حول رابط نتيجه الشهاده الاعداديه بالاسماعيليه 2024 الترم الثاني، رغبه منهم في معرفه نتيجه اولادهم في الترم الثاني لشهاده الاعداديه بمحافظه الاسماعيلية.

 

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024 برقم الجلوس

أكد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية تواصل أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية، وذلك استعدادا لإعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.


وأكد الدكتور محمد بحيرى أن أعمال الكنترول سارت بشكل منتظم مع الامتحانات، ويتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولا بأول، مؤكدا على ضرورة مراعاة الدقة والحرص فى رصد الدرجات.
مشيرا أن اعلان نتائج الامتحان سيكون فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024 الترم الثاني
 

و أضاف محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية اختتمت، بعد أن ادي28 الف طالب وطالبة الامتحانات بعدد 167 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن غرف العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية أثناء اجراؤها.

وأشار "وكيل الوزارة" انه خلال انعقاد الامتحانات تابع تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية ومراكز التوزيع بالادارات التعليمية بحضور مديرى عموم الإدارات التعليمية والتواجد الأمنى لكل إدارة تعليمية وفى حراسة مشددة من رجال الشرطة والحماية المدنية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية 2024
 

وأثناء التوزيع عقد اجتماعات بمديرى العموم والتحاور معهم حول السلبيات التى تم رصدها من خلال غرفة العمليات والعمل على تلافيها لراحة أبنائنا الطلاب والسادة أولياء الأمور.

و اطمأن "وكيل الوزارة" بصفة يومية على وصول الأسئلة إلى اللجان فى الوقت المحدد وقام بمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وتفقد العديد من اللجان على مستوى المحافظة.

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