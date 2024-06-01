السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشروبات باردة تتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة

مشروبات باردة
مشروبات باردة

مشروبات باردة تتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة

 

مع عودة درجات الحرارة للارتفاع من جديد، بسبب تعرض البلاد لموجة حارة جديدة، وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، يحتاج الجسم إلى الترطيب المستمر، لعدم الإصابة بضربات الشمس، وخاصة من خلال الحصول على مشروبات باردة تتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة.

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ويقدم الدستور في التقرير التالي أبرز المشروبات الباردة التي  تتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

مشروب الشاي المثلج

يعتبر أحد أهم المشروبات التى تساعد على ترطيب الجسم وغنية بمضادات الأكسدة وتمد بالطاقة والشعور بالبرودة.

 

مشروب العرقسوس

حيث  يحتوي  العرقسوس على بعض المكونات التي تعادل في حلاوتها أكثر من حلاوة السكر العادي، كما أنه طارد للبلغم ويحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية، كما أنه يساعد في علاج التهابات المعدة وتقوية جهاز المناعة.

 

الخروب

ينشط إفراز العصارة المرارية مما يسهم في هضم الدهون، ويهدئ الحركة الزائدة للأمعاء.

 

التمر الهندي

يفيد في حالات الإمساك والاضطرابات المعوية والكسل لاحتوائه على مجموعة من الأحماض والمعادن المفيدة، كما أنه يطهر الجسم من الجراثيم،ويساعد على ترطيب الجسم بشكل جيد.

 

عصير الليمون

يعمل  عصير الليمون على تبريد الجسم ومنع الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، حيث إنه غنى بفيتامين C الذى يساعد على خفض درجة حرارة الجسم، كما يعزز الانتعاش خلال أيام الصيف الحارة. 

 

النعناع

له تأثير مهدئ ويساعد الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة، لذلك يفضل شرب مزيج النعناع بالماء الدافئ 3 مرات يوميًا.

 

عصير المانجو

عصير غنى بالعناصر الغذائية والألياف المفيدة والهامة الشعور بالشبع، كما أنه إذا ما تم تناوله باردا، يرطب بشدة الجسم، ويجعل الشخص لا يشعر بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير كما أنه يروي العطش أيضَا.

 

 

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