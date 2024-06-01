السبت 01 يونيو 2024
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محافظ قنا يتفقد منظومة الخبز الجديدة بعد تحريك سعر الرغيف

محافظ قنا
محافظ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من مخابز الخبز المدعم بمدينة قنا بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف وزن 90 جرامًا من 5 قروش إلى 20 قرشًا؛ للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، فضلًا عن تذليل أي معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين.

وتفقد المحافظ المخابز وحرص على متابعة جودة الإنتاج والتأكد من وزن الرغيف ونظافة المستلزمات والمعدات بالمخبز وتقديم الخبز بجودة عالية للمواطن، كما استمع إلى آراء عدد من المواطنين حول منظومة الخبز ومدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل لصالح المواطن المصري، مؤكدًا عدم وجود تغيير في منظومة الخبز، بل هناك ثبات في منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع، مع الحفاظ على نفس الجودة.

وأصدر الداودي تعليماته لمسؤولي التموين، بتذليل كل العقبات التي قد تعوق المنظومة، وتكثيف الحملات اليومية بالمرور على المخابز ومتابعة سير العمل بها؛ للتأكد من جودة الإنتاج بشكل سليم وحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين.

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