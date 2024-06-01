السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط الاستعلام عن
رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

يبحث  الآلاف من أسر  طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 والتي من المرجح إعلان أسماء الأوائل ثم إعلان النتيجة كاملة خلال الساعات القليلة المقبلة.

 الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح مازالت مستمرة، ثم يعقب ذلك عملية الرصد والتجميع والمراجعة النهائية، لافتا إلى أنه من المقرر انتهاء أعمال مراحل الكنترول فى غضون منتصف الأسبوع المقبل، ويتم اعتمادها من  كل محافظة.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور، رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات، ويحرص الجميع على البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات.

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كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة، وإتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، وعدم خروج أحد إلا بعد الانتهاء من التصحيح.

 

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

 

وفيما يلي ينشر  "الدستور" رابط الموقع الذي ستظهر عليه نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية فور اعتمادها رسميا من محافظ الإقليم.
وفي سياق منفصل، عقدت اليوم، غرف العمليات الفرعية على مستوى الإدارات التعليمية العشر، حيث قامت بمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول، للعام الدراسي 2023 / 2024.

وقد اطمأن مديري الإدارات التعليمية العشر بانتظام سير الامتحان اليوم وعدم وجود أي شكاوى، وتنفيذ التعليمات بالتواصل على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

 طالع المزيد من موضوعات الاستعلام عن نتائج امتحانات الترم الثاني من خلال الروابط التالية:

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