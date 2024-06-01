التموين: الخبز المدعم يصل إلى 71 مليون مواطن

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمليات صرف الخبز المدعم لأكثر من 71 مليون مواطن عبر 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنتج يومياً ما بين 250 مليون و 270 مليون رغيف خبز مدعم، مؤكداً على ثبات أسعار السلع التموينية، حيث تباع زجاجة الزيت بـ 30 جنيهًا للعبوة زنة 800 جرام، والسكر بـ 12.60 قرشًا للكيلو، بينما يُباع السكر الحر بـ 27 جنيهًا للكيلو على بطاقة الدعم.

تأكيد على انتظام عمليات الصرف

وأكد تقرير قدمه مديرو مديريات التموين للوزير على انتظام عمليات صرف الخبز للمواطنين، حيث يستفيد من دعم الخبز أكثر من 70 مليون مواطن، بينما يستفيد من المنظومة التموينية قرابة 63 مليون مواطن.

متابعة حثيثة من الوزارة

أوضح الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير يتابع لحظيًا عمليات صرف الخبز والسلع التموينية مع مديري المديريات، وقد وجه جميع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين لمتابعة عمليات الصرف على الأرض وحل أي مشاكل قد تواجه المواطنين.

لا شكاوى حتى الآن

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة لم تتلق أي شكوى حتى الآن من أي مواطن، مشيراً إلى أن جولة قام بها اليوم برفقة مدير المركز الإعلامي رمضان الشحات بمنطقة الطوابق بمحافظة الجيزة للاطمئنان على انتظام عمليات صرف السلع التموينية والخبز أكدت عدم تلقي أي شكاوى من المواطنين.

عمل المخابز منتظم

وشدد الدكتور كمال على أن عمل المخابز يسير كالمعتاد في صرف حصة المواطن سواء ليوم أو ثلاثة أيام دون أي تغير في حصة المواطن على البطاقة التموينية بالأسعار والأوزان المقررة.

خبز

خبز

خبز

خبز

خبز

خبز

خبز

خبز

خبز

خبز

خبز