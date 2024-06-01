السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة تاجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من 14 شخصا، متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة أكتوبر إلى جلسة 29 يوليو المقبل.

صدر القرار  برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنوده فوزي.

تبين من خلال الاوراق أن المتهمون هم "ع. ال" اجنبى الجنسية، صاحب شركة،، "ص. ع" مهندس،   " أ. ح" 32 سنة، " أ. ال"  "م. ف" أجنبى الجنسية، عاطل، "م. ص" صيدلي،" م. ف"  ، " م. ع" طالب،  "ح.م" سائق،  "ج.ال" فران، "أ. م" حاصلة على بكالوريوس تجارة،  "ه.ع" اجنبى الجنسية،  " أ.ع" مدير شركة، "م.ع" موظف 

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7511 لسنة 2019 جنايات أول اكتوبر، أن المتهمين من الأول إلى الثانى عشر، اشتركوا في عصابة ألفها المتهمان الأول والسابع، وكان من أغراضها الاتجار في المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية، حيث تبين أنهم حازوا وأحرزوا ونقلوا بقصد الاتجار مخدر «ميثأمفيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف  أمر الإحالة، إلى أن المتهمين من الأول إلى السادس، حازوا بقصد الاتجار مخدر  5f-mdmb-pica  في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا بقصد الاتجار مادتين من المواد المخدرة التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة البسيدوافدرين – والإفدرين  في غير الأحوال المصر بها قانونا، كما حازوا سلاحين ناريين مششخنين مسدسين بغر ترخيص، كما حاز المتهم السابع بقصد التعاطى جواهر مخدرة الأمفيتامين، الحشيش، الميثأمفيتامين في غير الأحوال المصر بها، كما أحرز المتهم الثامن سلاح نارى مسدس غير مرخص، كما حاز المتهم الثالث عشر بقصد الاتجار مخدرالميثأفيتامين في غير الأحوال المصر بها، كما حاز المتهم الرابع عشر بصفته موظفا عموميا في مصلحة الاحوال المدنية، ارتكب تزوير ا في محرر رسمى وهو استمارة طلب الحصول على بطاقة رقم قومي، حال تحرير المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت مراجعة ما دون بذلك المحرر من بيانات واسم “ و. ع ” معتمدا صحتها على خلاف الحقيقة.

محكمة جنايات الجيزة 14 شخصا المواد المخدرة ة 29 يوليو المقبل المستشار صفاء الدين أباظة

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