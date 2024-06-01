الرئيس السيسي يُحذّر من "كارثة" حال استمرار عمليات إسرائيل العسكرية في رفح

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

الرئيس يحذر من خطورة استمرار العمليات العسكرية في رفح

أكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة ومنع توسع تداعياتها إنسانيًا وأمنيًا.

وحذر الرئيس السيسي، من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية.