السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أولياء أمور الثانوية العامة يشيدون بمراجعات "حياة كريمة" النهائية في مطروح

مراجعات حياة كريمة
مراجعات حياة كريمة

أشاد طلاب الثانوية العامة، وأولياء أمورهم، في مطروح، بالمراجعات المجانية التى تقدمها مبادرة «حياة كريمة» للتخفيف عليهم بمساهمة من المبادرة الرئاسية، مؤكدين حصول أبنائهم على المراجعات النهائية بالمجان دون أى مقابل مادى مع خلال نخبة متميزة من المدرسين، وتوفير أتوبيسات لنقل الطلبة بمدينة العلمين وتوزيع المياه والمشروعات والعصائر على الطلبة في مشهد أدمي ويدعو للفخر بالتعامل بشكل راقي مع أبنائنا، سوف يذكرة التاريخ ولن تنسى هذة الأجيال ما قدمته لهم مؤسسة حياة كريمة.

وشهدت المراجعات النهائية التي تنظمها مؤسسة «حياة كريمة» بمطروح، إقبالا كبيرًا لطلبة الثانوية العامة من خلال مبادرة «تقدر في 10 أيام»، والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتستمر لمدة 10 أيام وتنتهي قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيه المقبل.

_المراجعات النهائية مجانًا 

وقال الدكتور عبد الجليل خيرت، منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح، إن المبادرة استعانت بأمهر المدرسين لتقديم المراجعات النهائية مجانًا، وحرصت على تهيئة الجو المناسب والملائم للطلاب لتساعدهم علي التوفيق والنجاح، والعمل على تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلبة.

_توفير الدعم التعليمي

أكد مأن مبادرة المراجعات النهائية لحياة كريمة كان الهدف منها رفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور بتوفير الدعم التعليمي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بمدن مرسى مطروح والعلمين والحمام، في جميع المواد الدراسية على مستوى المحافظة، التي جاءت "بالمجان"، وتوزيع المياه والمشروبات مجانًا.

_مؤسسة حياة كريمة

وحرصت مؤسسة حياة كريمة بمطروح على إرسال رسائل طمأنة للطلبة وأولياء الأمور قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، ما دفع عددا كبيرا من الطلاب والطالبات بالتواجد في المراجعات التي أعلنت عنها المؤسسة على مستوى الجمهورية.

 

 

المراجعات النهائية مؤسسة حياة كريمة طلبة الثانوية العامة تقدر في 10 أيام مطروح

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