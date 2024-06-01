السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" ترصد آخر تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية

رمضان المطعني
رمضان المطعني

كشف رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينيية، مؤكدا أن اليوم يعد عطلة رسمية لدى إسرائيل، والذي ترتب عنه تعطيل معبر كرم أبو سالم.

وأضاف عبر "القاهرة الإخبارية"، أن معبر كرم أبو سالم، لليوم الثاني على التوالي لايستقبل شاحنات المساعدات، حيث كان الأمس شحيحا في استقبال تلك المساعدات، والتي عادت مرة أخرى للأراضي المصرية، بنحو 70 شاحنة مساعدات.

وتابع: "لم تتلقى الأراضي الفلسطينية منذ استئناف استقبال شاحنات المساعدات سوى 4 شاحنات غاز فقط، الأمر الذي عطل على إثره 98% من المخابز والتي توقفت تماما".

وواصل: "جميع مستشفيات مدينة رفح خرجت عن الخدمة، ولكن هناك مجمع ناصر الطبي في خان يونس، والذي بات يتلقى جميع شهداء ومصابي العمليات العسكرية في غزة".

وأوضح أنه منذ قليل كان يدوي قصف في المنطقة الغربية لرفح الفلسطينية في منطقة تل "الزعر"، والتي يتم استهداف المنازل بها، أو المؤسسات على مدار الساعة ويقابلها عمليات من فصائل المقاومة.

رفح رفح الفلسطينية فلسطين إسرائيل كرم أبو سالم

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