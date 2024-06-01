حجازي: زيادة مخصصات التعليم بموازنة العام المقبل إلى 214 مليار جنيه

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن موازنة الدولة لهذا العام وضعت الصحة والتعليم كأولوية، حيث كانت مخصصات التعليم ١٦٠ مليار جنيه، رفعت بموازنة 2024-2025 إلى ٢١٤ مليار جنيه، بنسبة زيادة٣٠٪؜.

ووجه حجازي الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه البالغ بملف التعليم، وهو ما يظهر في زيادة مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة.

أضاف أن جميع المناهج المطورة في الصفوف المختلفة ملك للدولة المصرية، وليس لأي جهة ملكية فيها، وانتهينا من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية الجديدة.

ولفت إلى من أهداف المناهج الجديدة في المرحلة الإعدادية، تعزيز ثقافة ريادة الأعمال عند الطلاب، بحيث يفكر الطالب في الالتحاق بالتعليم الفني بعد الإعدادية سواء كان مجموعه يؤهله للثانوية العامة أم لا، وبالتالي نريد أن يُفضّل طالب الإعدادية دخول الثانوية الفنية، لأن فرص العمل ووظائف المستقبل مضمونة تماما وهذا جزء من خطة التنمية الاقتصادية.