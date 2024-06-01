السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان" على شاشة الوثائقية في الذكرى الـ11 لثورة يونيو

ومضات وثائقية
ومضات وثائقية

يبث قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومضات وثائقية تحت اسم "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لاندلاع ثورة 30 يونيو، والتي خرج فيها المصريون ضد جماعة الإخوان الإرهابية. 

وروجت القناة الوثائقية لومضات "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلنة عن عرضها ابتداءا من اليوم وعلقت عليها: “تزامنًا مع الذكرى الحادية عشرة لاندلاع ثورة المصريين ضد جماعة الإخوان الإرهابية، يبث قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومضات وثائقية باسم (حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان)، تُعرض عبر قناة الوثائقية، على مدار اليوم، بدءًا من الأول من يونيو 2024 حتى الثالث من يوليو 2024؛ تذكيرًا- لا سيّما للأجيال الجديدة- بما دار في تلك الحقبة، وحتى لا تكون آفة حارتنا النسيان”.

افلام الوثائقية 

وعرضت القناة الوثائقية، خلال شهر مايو المقبل، مجموعة متميزة من الأفلام الوثائقية الجديدة، وذلك عقب النجاح الذي حققته القناة على مدار الأشهر الماضية في تقديم وجبة دسمة للجمهور من الأفلام الجديدة ذات الطابع المختلف ومن هذه الافلام.

فلسطين ما وراء النكبة

 ويُوثق الفيلم جذور نكبة 1948، والاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، حيث يتتبع تاريخ نشأة الحركة الصهيونية في أوروبا، والأسباب التي دفعت القوى الاستعمارية إلى دعم قيام إسرائيل. يرصد الفيلم كذلك تاريخ الهجرات اليهودية الأولى إلى فلسطين، والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية أوائل القرن العشرين بحق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى ما عُرف بـ"النكبة"، مع إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية عام 1948. 

سيرة مقام

كما عرضت القناة الوثائقية أيضًا خلال شهر مايو السلسلة الوثائقية "سيرة مقام"، وتُوثق الحلقات القصيرة للسلسلة تاريخ أبرز وأشهر أضرحة ومقامات آل البيت والأولياء في أرض مصر، مستعرضة- باقتضاب- جانبًا من تاريخ أصحاب تلك المقامات والأضرحة وحياتهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النمط المعماري الفريد الذي تتميز به تلك الأضرحة والمقامات، وتطورها عبر حقب تاريخية مختلفة، وكيف عبَّرت تلك الأنماط المعمارية الرائعة عن الثراء الفني والثقافي المصري العريق.

برين

وقدمت خلال مايو الفيلم الوثائقي "برين"، ويوثق الفيلم رحلة المنشد الشهير "أحمد برين"، منذ نشأته بقرية "الدير" في صعيد مصر، وصولًا إلى العالمية، حيث الإنشاد والمديح في عدد من العواصم العربية والإفريقية والأوروبية. يستعرض الفيلم كذلك جوانب من حياته الشخصية تظهر لأول مرة، مسلطًا الضوء على تأثره بالبيئة الصعيدية التي نشأ فيها، مرورًا بمراحل تطوره الفني على مدار سنواتٍ طوال، حتى أُسدل الستار على رحلته مع مشهد جنازته الحاشدة في الثلاثين من يونيو عام 2015.

الدراويش

كما تم عرض  الفيلم الوثائقي "الدراويش"،  احتفاءً بذكرى مئوية نادي الإسماعيلي، أحد أقطاب الكرة المصرية. يُوثق الفيلم تاريخ نادي الإسماعيلي منذ إنشائه مطلع عشرينيات القرن الماضي، ودور أهالي مدينة الإسماعيلية الباسلة في تأسيس ناديهم بجهودهم الذاتية، تعبيرًا عن إراداتهم الشعبية في مقاومة المحتل البريطاني آنذاك. يرصد الفيلم كذلك الأطوار المختلفة، والأوقات العصيبة، والانتصارات التي مر بها فريق الكرة في نادي الإسماعيلي، مسلطًا الضوء على أجيال النادي عبر مئة عام، كاشفًا أسرار البطولات التي حصدها الفريق، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

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