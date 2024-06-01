وزير التعليم: الطالب "الغشاش" لن يُمنع من استكمال امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن طالب الثانوية العامة الذي يضبط في أي مادة بحوزته وسيلة "غش"؛ سيُسمح له باستكمال الامتحانات لحين البت في القضية والتحقيقات الخاصة بواقعة "الغش".

حرمان الطالب الغشاش من استكمال الامتحانات غير منطقي

أوضح الوزير، خلال لقاء مع الصحفيين، اليوم السبت، أن "المطالبة بمنع الطالب الغشاش من استكمال الامتحانات، غير منطقي، طالما أن القضية نفسها لم يُحكم فيها من خلال الشئون القانونية في الوزارة، وبالتالي يجب أن يُكمل امتحاناته".

ولفت إلى أن "تحويل الطالب الغشاش إلى النيابة العامة بسبب الغش يكون في أضيق الحدود حفاظا على مستقبله، ولكن إذا لم يكن طالبا، فسيتم الإحالة إلى النيابة وتطبيق أقصى عقوبة عليه".



أما عن كشوف الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة من ملاحظين ومراقبين، فأشار وزير التعليم، إلى أنه سيتم إعلانها بداية من غد الأحد، وسيتم قبول الاعتذارات بدءًا من الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس؛ لأن الامتحانات ستبدأ يوم الإثنين ١٠ يونيو.