مستشفى سوهاج الجامعي الجديد تستقبل 38 ألف مريض خلال 3 أشهر

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه وفقًا للإحصائيات الرسمية لإدارة التسجيل الطبي والإحصاء بالمستشفى الجامعي الجديد لعام ٢٠٢٤، فقد بلغ إجمالي عدد المترددين على استقبال المستشفيات الجامعية ٣٨٧٢٠ مريضًا، وتم إجراء ٨٢٧٧ عملية جراحية خلال الثلاثة شهور الماضية في الفترة من شهر فبراير وحتى شهر مايو ٢٠٢٤.

وأكد الدكتور حسان النعماني، حدوث طفرة كبيرة على مستوى تطوير وتحديث مستشفيات الجامعة بمقريها القديم والجديد، ساهمت في تقديم خدمات علاجية مجانية بمواصفات طبية متميزة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي شملت أقسام ووحدات عديدة بالمستشفيات الجامعية، عن طريق التمويل الذاتي والتبرعات من جهات خارجية، إلى جانب استكمال مستشفى جراحات القلب والصدر، ومستشفى شفا الأطفال، مؤكدًا تجويد الخدمات الطبية المقدمة لجميع المواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، والتغلب على كل المشكلات الطارئة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة وتطوير أسلوب أدائها.

من جهته، قال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن التقرير أشار إلى عدد المترددين على استقبال المستشفيات الجامعية الجديدة في الفترة من ٢٠٢٤/٢/١ إلى ٢٠٢٤/٤/٣٠ بلغ ٢٧٦٠٧ مرضى منهم ٩٤٦١ مريضًا بقسم الجراحة العامة، و٧٣٤٢ مريضًا بقسم الباطنة العامة، و٣٣٧٦ مريضًا بقسم جراحة العظام، و٢٠٨٣ حالة بطب الاطفال، و١٣٠٥ حالات بقسم التوليد وأمراض النساء، بالإضافة إلى استقبال ٩٩٠ حالة بقسم الأنف والأذن والحنجرة، و٨٦١ حالة بقسم طب وجراحة العيون، و٦٤٩ حالة بقسم جراحة الأوعية الدموية، و٦٢١ حالة بقسم جراحة المسالك البولية، و٢٣٢ حالة بقسم جراحة التجميل، بالإضافة إلى ٢٢١ حالة بطب الأورام، ٢١٤ بقسم جراحة المخ والأعصاب، و١٣٣ جراحة القلب والصدر، و٥٠ جراحة الأطفال، و١٥ عناية القلب، و١١عناية الأطفال، و١٢ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، و١٠ الأمراض الصدرية، و٩ الأمراض العصبية والتنفسية، و٨ الأمراض الجلدية والتناسلية، و٤ حالات بقسم جراحة الوجه والفكين.

من جهته، أضاف الدكتور خالد عبدالعال، المدير التتفيذي للمستشفيات الجامعية، أن التقرير أوضح إجمالي عدد العمليات الجراحية التي أجريت خلال تلك الفترة من النصف الأول من عام ٢٠٢٤، حيث بلغت ٦٣٥١ عملية جراحية، مقسمة إلى أربعة أنواع منها ذات مهارة، وكبرى، ومتوسطة، وصغرى، ومناظير، موزعة بين ١١ قسم منها ٧٩٨ بقسم الجراحة العامة، و٢٢٨ بقسم جراحة الأوعية الدموية، و٤٨٣ بقسم جراحة التجميل والإصلاح، و١٥١٥ بقسم جراحة العظام، و٣٢٩ بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، و١٤٨٨ بقسم جراحة النسا والتوليد، و٦٦٢ بقسم طب وجراحة العيون، و٢٤٠ بقسم جراحة القلب والصدر، و٢٨٠ بقسم جراحة المخ والأعصاب، و١٣١ بقسم جراحة المسالك البولية، ١٩٧ بقسم جراحة الأطفال.

وأوضح الدكتور سمير عبدالمجيد، مدير المستشفى الجامعي الجديد، أنه خلال الفترة من ١٦ / ٤ إلى٢٠ /٥ / ٢٠٢٤ بلغ عدد حالات الاستقبال بالمستشفي الجديد بجميع التخصصات ١١١١٣ حالة، وبلغ عدد حالات العمليات الجراحية ١٩٢٦ هي كالآتي منها ٢٠٠ حالة تجميل، ٦٨٣ حالة نسا وتوليد موزعين كالاتي، ٢٨٥ قيصري، ١٣٥ ولادة طبيعية، ٢٣ مشيمة متقدمة، ٦٠ اجهاض، ٤٥ تفريغ، ٣٠ حمل خارج الرحم، ٣٠ استكشاف، ٧٥ منظارًا.

جدير بالذكر أن تلك الفترة شهدت تدريب ١٥٠ من هيئة التمريض في عدة دورات على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى وتضمنت نظافة الأيدي والحقن الآمن والتخلص من النفايات.