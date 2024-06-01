حجازي: تسليم خطابات الندب للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة غدا

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن سيتم إعلان كشوف الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة من ملاحظين ومراقبين بداية من الغد الأحد، وسيتم قبول الاعتذارات بدءا من الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، لأن الامتحانات سوف تبدأ يوم الإثنين ١٠ يونيو.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.