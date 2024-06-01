السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجازي: تسليم خطابات الندب للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة غدا

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن سيتم إعلان كشوف الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة من ملاحظين ومراقبين بداية من الغد الأحد، وسيتم قبول الاعتذارات بدءا من الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، لأن الامتحانات سوف تبدأ يوم الإثنين ١٠ يونيو.

حجازي: أسئلة المقال في الثانوية العامة لتنمية مهارات الكتابة والتعبير

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.

امتحانات الثانوية العامة كشوف الندب للمشاركين قبول الاعتذارات المواد غير المضافة للمجموع هيئة الأبنية التعليمية وزير التربية والتعليم

مواد متعلقة

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

قنا: 99 لجنة لاستقبال 31 ألف طالب بامتحانات الدبلومات الفنية غدًا

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الرعاية الصحية تعلن عن حاجتها لأطباء في 6 محافظات

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

مصدر: تعذر وصول المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت" إلى جلسة محاكمته

عاجل| أسعار وحصة الفرد من الخبز والدقيق المدعم.. بيان من "التموين" بعد تطبيق الزيادة

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

"تعليم القاهرة": تأجيل فتح باب التقديم لرياض الأطفال بالعام الدراسي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة