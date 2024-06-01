التموين تبدأ تطبيق منظومة صرف إلكترونية جديدة للسلع فى 8 محافظات

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، تطبيق منظومة جديدة لصرف سلع المقررات التموينية المدعمة إلكترونيًا في 8 محافظات جديدة، هي: الإسكندرية، والقليوبية، ودمياط، والمنوفية، وقنا، والبحر الأحمر، والمنيا، والوادى الجديد. وتعتمد المنظومة الجديدة على نظام "سيستم" إلكتروني متكامل يراقب خط سير السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، وذلك بهدف التحكم في توزيع السلع المدعمة ومنع تهريبها.

وأشار البيان إلى أنه تم البدء بتطبيق المنظومة في 8 محافظات جديدة، بعد نجاح تطبيقها في محافظات أخرى، مثل القاهرة، والجيزة، والشرقية، وسوهاج، وأسوان. وأكد وزير التموين ثبات حصة المواطن من الخبز المدعم بـ5 أرغفة يوميًا لكل فرد. ويستفيد من دعم الخبز 71 مليون مواطن.

وأشار إلى أن الدولة تُواصل دعم السلع التموينية على البطاقات، مع توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز، مع سداد فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة، فيما تكثف الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية حملات التفتيش على المخابز السياحية للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة.

ووفرت الوزارة كميات كبيرة من السلع الغذائية للمنافذ وفروع الشركات التابعة لصرف السلع المدعمة في يونيو 2024.

أسعار السلع المدعمة

السكر: 12.6 جنيه للكيلو (حتى 6 كيلو للبطاقة).

زيت الطعام: 30 جنيهًا للكيلو.

يتم صرف باقي السلع الأساسية (الأرز، السمن، المكرونة، الشاي...) بقيمة الدعم المخصص لكل فرد (50 جنيهًا شهريًا).