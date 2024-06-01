السبت 01 يونيو 2024
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وزير التعليم: الإجابة في بوكليت أسئلة الثانوية العامة لن يعتد بها

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الإجابة في بوكليت أسئلة الثانوية العامة لن يعتد بها، مؤكدا أنه من الخطأ الإجابة في البوكليت ونقل الإجابة إلى البابل شيت، لأن الطالب قد يرحيل الإجابة لسؤال واحد ما يجعله يختار كل الإجابات بشكل خاطئ.

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أضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم فتح لجان الثانوية العامة الساعة الثامنة والنصف صباحا، ودخول اللجان الامتحانية قبل الامتحان بعشر دقائق، موضحا أن الطالب الذي يذهب إلى اللجنة مبكرا سيحصل على أوراق الإجابة مبكرا قبل بدء الامتحان بعشر دقائق ليكتب ويسجل بياناته، حتى لا يضيع وقته بعد ذلك في هذه البيانات.

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أوضح حجازي أن الوزارة تتعامل مع جميع طلاب الثانوية العامة باعتبارهم أولادها، وعليهم التأكد من ذلك، مشددا على أن أي ورقة فيها علامة (إكس) على أي سؤال سيتم تصحيحها بمنتهى الدقة وهناك مجموعات موجودة مختصة بتصحيح مثل هذه الإجابات اسمها (كلين أب)، وكل ما يثار عكس ذلك غير صحيح بالمرة، وسوف نسُأل أمام الله على ذلك.

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