أزمة الشحات والإستاد على رأس أولويات اجتماع مجلس الأهلى.. اليوم

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا في الخامسة من مساء اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة عدد من الأمور الخاصة بالنادي التي يأتي في مقدمتها مناقشة ملف حسين الشحات لاعب الفريق والاطلاع على تقارير الشئون القانونية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الملف وفقا لتوصية الشئون القانونية.

ويجتمع الخطيب مع محمد عثمان المستشار القانوني لمجلس الإدارة لحسم الخطوات المقبلة فى ملف حسين الشحات جناح الفريق الأول بعد أن صدر حكم ضده بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه بسبب واقعة الشيبي.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الأهلي ترى أن هناك خطوات عدة في هذا الشأن على رأسها أن محامي اللاعب سوف يتقدم باستئناف أمام المحاكم المختصة بجانب خطوات الأهلي.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يتقدم محمد عثمان باستئناف أمام لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم على قرار الجبلاية بإيقاف اللاعب 6 مباريات فقط حيث يخطط مسئولو الأهلي لتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم ولذلك فإنه يجب استنفاد كل الخطوات أمام لجان الجبلاية.

مجلس الخطيب يستعرض تفاصيل الإعلان عن إنشاء ستاد الأهلي

وأوضح المصدر أن المجلس الأحمر سوف يستعرض تفاصيل الإعلان عن التعاقد مع إحدي الشركات التي سيتم إسناد مشروع إنشاء ستاد الأهلي لها وسوف يتم الإعلان عن ذلك من خلال مؤتمر صحفي كبير يوم الثلاثاء المقبل بفرع النادي بالشيخ زايد.

وتابع المصدر أن إدارة الأهلى تضع الرتوش الأخيرة على حفل كبير سيقام الثلاثاء المقبل لبدء التنفيذ الفعلي لإستاد النادي بفرع الشيخ زايد، وكان الأهلي قد قام قبل فترة بوضع حجر الأساس للإستاد ولكن التعاقدات الخاصة بالشركات المنفذة كانت سببا في التأجيل حتى الفترة التالية.

ومن المقرر أن يكشف الأهلي في الحفل الكبير عن كل التفاصيل الخاصة بالإستاد والشركات المنفذة وسعة الملعب ومدة إنشائه وطرق التمويل.