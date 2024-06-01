السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

95 محضرًا للمخابز البلدية في بني سويف

جانب من المرور على
جانب من المرور على المخابز

أشرف اللواء سامي علاَّم السكرتير العام المساعد في بني سويف، على حملة تموينية بمشاركة  لجنة لحماية المستهلك والتي استهدفت المرور على المخابز البلدية، بجانب عدد من المحال التجارية ومحلات الجزارة والأسواق والمخابز بدائرة مركز ومدينة بني سويف.

وتابع السكرتير العام المساعد انتظام سير العمل بالمخابز البلدية، مع بدء سريان قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى عشرين قرشًا، اعتبارًا من أول شهر يونيو الجاري، حيث تم الاطمئنان على انتظام عمل المخابز والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان المقرر وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وناقش السكرتير العام المساعد تقرير مديرية التموين بشأن متابعة منظومة العمل بالمخابز البلدية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتضمن الإشارة إلى تحرير 95 محضرًا اليوم،لمخالفات تم رصدها والتي تنوعت ما بين: نقص وزن، تدني مستوى النظافة، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إعطاء بون، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وذلك بواقع 12 محضرًا بمركز  ناصر، و16 محضرًا بمركز اهناسيا، و6 محاضر بالواسطى، و11 محضرًا بمركز بني سويف، و15 محضرًا بالفشن، و19 محضرًا بمركز ببا، و16  بسمسطا.

بني سويف السكرتير العام المساعد المخابز سمسطا الفشن

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