حجازي: أسئلة المقال في الثانوية العامة لتنمية مهارات الكتابة والتعبير

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن وجود أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة يستهدف تنمية مهارات الطلاب في الكتابة و التعبير، وهناك دقة شديدة في طريقة تصحيح هذه الأسئلة حيث تصحح مرتين بواسطة اثنين معلمين، وإذا اختلفا في تقدير درجة السؤال يتم الاستعانة بمعلم ثالث للفصل بينهما.

أضاف الوزير أن كتيبات المفاهيم هى نفس كتيبات السنة الماضية، ولكن كان هناك عجز في بعضها وطبعنا كتيبات بنفس عدد طلاب الثانوية العامة، ولكن المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيبات مفاهيم، ومادة الإحصاء فقط هى التي لها ورقة مفاهيم في نفس بوكليت الأسئلة وقررنا خفض عدد أسئلة الإحصاء إلى ١٧ سؤالا فقط استجابة لأولياء الأمور.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الصحفيين بمقر هيئة الأبنية التعليمية.