السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجازي: أسئلة المقال في الثانوية العامة لتنمية مهارات الكتابة والتعبير

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن وجود أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة يستهدف تنمية مهارات الطلاب في الكتابة و التعبير، وهناك دقة شديدة في طريقة تصحيح هذه الأسئلة حيث تصحح مرتين بواسطة اثنين معلمين، وإذا اختلفا في تقدير درجة السؤال يتم الاستعانة بمعلم ثالث للفصل بينهما.

وزير التعليم يكشف عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 فى المواد الأساسية

أضاف الوزير أن كتيبات المفاهيم هى نفس كتيبات السنة الماضية، ولكن كان هناك عجز في بعضها وطبعنا كتيبات بنفس عدد طلاب الثانوية العامة، ولكن المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيبات مفاهيم، ومادة الإحصاء فقط هى التي لها ورقة مفاهيم في نفس بوكليت الأسئلة وقررنا خفض عدد أسئلة الإحصاء إلى ١٧ سؤالا فقط استجابة لأولياء الأمور.

txt

وزير التعليم: 745086 طالبا متقدما لامتحانات الثانوية العامة 2024

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الصحفيين بمقر هيئة الأبنية التعليمية.

أسئلة مقالية طريقة تصحيح طلاب الثانوية العامة كتيبات كتيبات المفاهيم المواد غير المضافة للمجموع بوكليت

مواد متعلقة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

مفتى الجمهورية: تعويد الأطفال على الصوم والصلاة شىء مستحب

الطفل الفلسطينى عبدالله كحيل لـ رنا رئيس: "هفتحلك كل أبواب فلسطين"

"كما لو أننى فى غرفة معتمة".. خمس شعراء عالميين كتبوا انتحارهم فى قصائدهم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

مصدر: تعذر وصول المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت" إلى جلسة محاكمته

عاجل| أسعار وحصة الفرد من الخبز والدقيق المدعم.. بيان من "التموين" بعد تطبيق الزيادة

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

"تعليم القاهرة": تأجيل فتح باب التقديم لرياض الأطفال بالعام الدراسي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة