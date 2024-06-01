جدة تطلب بحضانة حفيدها: "أمه بتسيبه وتروح الجيم والنادي"

“سايبه حفيدي طول اليوم في الحضانة وقاعدة معأاصحابها في الجيم والنوادي“، بهذه الكلمات بدأت السيدة ”زينب عبدالرحمن” دعواها التي تقدمت بها إلى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وتطالبت فيها بضم حضانة حفيدها “مازن” من والدته، وتتهمها بالإهمال في حقه.

وقالت الجدة في دعواها: “مر على وفاة ابني 3 سنوات لم أشاهد خلالها ابنه إلا مرات معدودة، فمنذ وفاته وابتعدت زوجته عنا جميعا واتهمتنا بأننا السبب في موته، بعد تدخل ابني في مشاجرة بين شقيقه وأحد الجيران، أصيب فيها بطعنة أودت بحياته”.

أضافت: “لن يهمني إلا رؤية حفيدي والاطمئنان عليه، وطلبت منها رؤيته كثيرا وكل مرة ترفض وتقول (انتوا عيلة بتاعة مشاكل ومش عاوزة ابني يواجه مصير أبوه، ولجأت لمنزل والدها مرات عديدة لرؤيته لكنها كانت تخفيه مني وتتهمني بمحاولة اختطافه، ومنذ سنوات وأنا بهذا الحال”.

تابعت الجدة: “لجأت للحضانة التي يدرس بها لرؤيته، واكتشفت أنه يظل بها يوميا حتى الساعة السادسة مساء، على الرغم من أن والدته لا تعمل، وعندما عاتبتها لتركها حفيدي كل هذه المدة بالحضانة، أخبرتني أنه أمر يخصهم فقط وليس علي التدخل، وأيضا أنها تتركه لتتنزه بالنادي والجيم مع أصدقائها”.