قبل انطلاق الجزء الثاني.. التفاصيل الكاملة لمسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا"

حالة من الترقب والانتظار يعيشها الجمهور منذ أن بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة WATCH IT الرقمية الترويج لطرح الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا"، وهو أحدث الأعمال الأصلية للمنصة والمقرر عرضه حصريًا على شاشتها يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو، الذي يتناول قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وهو بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر، ومن إخراج محمود رشاد.

"الدستور" ترصد تفاصيل وأحداث مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا" للفنانة سوسن بدر

تصدر اسم "أم الدنيا" والفنانة القديرة سوسن بدر، قائمة الأكثر تداولا فى محرك البحث جوجل، وجاء البرومو الترويجي متضمنًا المزيد من التشويق مليء بالأحداث التاريخية والأماكن السياحية والأثرية العريقة، ما جعل الكثيرون ينتظرون مشاهدته ويتساءلون عبر صفحات السوشيال ميديا عن كافة التفاصيل والأحداث التى يتناولها الجزء الثانى والجديد، وهو ما ترصده إليكم "الدستور" خلال السطور التالية..

"إحنا مين؟".. الجزء الجديد من "أم الدنيا" يسرد رحلة العائلة المقدسة في مصر

من جهته، أكد المخرج محمود رشاد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجزء الثانى من مسلسل "أم الدنيا" يأتى تحت شعار "إحنا مين؟"، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التى مرت بها الدولة المصرية، ويسرد الجزء الجديد من المسلسل الكثير من الحكايات منذ بداية دخول الرومان مصر، وحتى عصر الدولة الفاطمية، مرورًا بالعهد اليهودي والمسيحي في مصر، وحتى دخول العرب والجيش الإسلامي، ويركز الجزء الجديد على رحلة العائلة المقدسة في مصر.

"أم الدنيا" أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية

"أم الدنيا" أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية، وتتناول أحداث الجزء الثاني بالتفصيل تاريخ مصر الفرعوني والقبطي والإسلامي، وقصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ويتكون من 10 حلقات بواقع حلقتين كل اسبوع، وتشارك الفنانة سوسن بدر في السلسلة الوثائقية "أم الدنيا" بالتعليق الصوتي بطريقة مشوقة وبسيطة؛ حتى يستوعب الجمهور تاريخ مصر وعظمة حضارتها القديمة.

سوسن بدر: تبدأ الأحداث في السرد من عام 1 ميلاديا

من جهتها، قالت الفنانة سوسن بدر من خلال البرومو التشويقي للعمل: “الرومان قادمون ومعهم ظلم وقهر، والشعب المصري هيكتشف أنّ اليهود هيركعوا، ويصبح أملهم في نبؤة بأن الله يبعث لهم نجدا جديدا، وأنّ بشارة المسيح قد تحققت، وتبدأ الأحداث في السرد من عام 1 ميلاديا”.

سلسلة الدراما الوثائقية "أم الدنيا"

وكانت منصة watch it قد عرضت الجزء الأول من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، على شاشتها شهر سبتمبر عام 2022، وحققت نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة عالية، حيث يركز العمل على الحضارة المصرية القديمة، ويبرز كيف صنع قدماء المصريين ميراثا ضخما من الآثار الخالدة.

وبدأ الجزء الأول من السلسلة الوثائقية، مع الإنسان المصري القديم، وصولا إلى حكم كليوباترا، مرورا بتوحيد القطرين وعصر بناء الأهرامات، وعصر الاضمحلال (الأول والثاني)، فضلا عن الهكسوس، وعصر ازدهار الدولة المصرية، وضمت الأحداث عظمة الحضارة المصرية القديمة، وكيف صنع الأجداد ميراثًا ضخمًا من الآثار المصرية القديمة والمعابد.