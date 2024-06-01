وزير التعليم يناشد طلاب الثانوية العامة التأكد من صحة بيانات أرقام الجلوس

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، استعداد الوزارة تماما لامتحانات الثانوية العامة، مضيفا أنه إذا اكتشف الطالب أي خطأ في رقم الجلوس، عليه التوجه فورا إلى لجنة النظام والمراقبة لتصحيح البيانات.

وقال الوزير، إن جميع لجان الامتحانات مستعدة تماما لاستقبال الطلاب، وكل ما هو مطلوب من المقرر دخولهم الامتحانات أن يكونوا مستعدين تماما مثل ما استعدت الوزارة ولجانها على مستوى الجمهورية.

استكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.