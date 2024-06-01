السبت 01 يونيو 2024
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وزير التعليم يناشد طلاب الثانوية العامة التأكد من صحة بيانات أرقام الجلوس

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، استعداد الوزارة تماما لامتحانات الثانوية العامة، مضيفا أنه إذا اكتشف الطالب أي خطأ في رقم الجلوس، عليه التوجه فورا إلى لجنة النظام والمراقبة لتصحيح البيانات.

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وقال الوزير، إن جميع لجان الامتحانات مستعدة تماما لاستقبال الطلاب، وكل ما هو مطلوب من المقرر دخولهم الامتحانات أن يكونوا مستعدين تماما مثل ما استعدت الوزارة ولجانها على مستوى الجمهورية.

استكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة

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وزير التعليم: 745086 طالبا متقدما لامتحانات الثانوية العامة 2024

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.

الدكتور رضا حجازي لامتحانات الثانوية العامة رقم الجلوس تصحيح البيانات جميع لجان الامتحانات لجنة النظام والمراقبة امتحانات

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