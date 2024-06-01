السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز

الطريقة الجازولية تنظم زيارة لمسجد وضريح السيدة نفيسة..غدًا

اتباع الطريقة الجازولية
اتباع الطريقة الجازولية

أعلنت الطريقة الجازولية الشاذلية، اليوم السبت، عن تنظيم زيارة لمسجد السيدة نفيسة، غدًا الأحد، بمشاركة المئات من أتباعها ومريديها، وتنظم الزيارة بقيادة شيخ الطريقة الجازولية الشيخ سالم الجازولى، حيث تعد هذه الزيارة أمر متعارف عليه سنويا، من قبل أتباع ومريدى الطريقة الجازولية فى مصر.

وقال الشيخ سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية، إن زيارة السيدة نفيسة رضوان الله عليها، تأتى فى إطار سلسلة الزيارات التى تقوم بها الطريقة لمساجد وأضرحة آل البيت فى مصر، حيث سنقوم بصلاة العشاء داخل المسجد ثم ندخل إلى المقام لقراءة الأوراد الجازولية.

وتابع " شيخ الطريقة الجازولية" فى تصريحات له قائلا: زيارة مساجد آل البيت والصالحين، أمر ضرورى وهام، لتجديد الطاقة الروحانية لدى أتباع ومريدى الصوفية عامة واتباع الطريقة الجازولية خاصة، لذلك تقوم الطريقة بوضع برنامج سنوى لزيارة كافة مقامات وأضرحة الصالحين فى مصر.

"الطريقة الجازولية": طريقة صوفية أصولها مغربية 

وتنظم الطريقة الجازولية برنامجا خاصا لها، يتنوع بين الذكر والإنشاد والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك يدخل شيخ الطريقة في خلوة خاصة يذكر فيها المولى سبحانه وتعالى، وتنظم الطريقة ليالى وإحتفالات  بشكل دائم كل ليلة تكون في مدينة أو محافظة من المحافظات، ويتجمع أتباع الطريقة لذكر الله وقراءة الصلوات الجازولية، والتي تكون عبارة عن آيات قرآنية وأدعية دينية وقصائد، كتبها مؤسس الطريقة الشيخ جابر الجازولي.

ماهى أصول الطريقة الجازولية …وكيف أنتشرت؟ 

وانتشرت الطريقة في عهد شيخها الحالى  سالم الجازولي "انتشارا كبيرا، إضافة إلى تدشين الكثير من المقرات الخاصة بالطريقة، خاصة في محافظات الصعيد، وتربى شيخ الطريقة الجازولية الحالي في أسرة صوفية؛ أسسها الإمام جابر حسين أحمد الجازولي الذي أحب ابنة حب شديد واعتني بزرع البذور الجازولية في قلبه حتى اختاره خليفة له وبايعه أحباب الطريقة الجازولية في أكتوبر عام 1989، وتعود اصول الطريقة الجازولية إلى المملكة المغربية. 

"شيخ الطريقة الجازولية": نقف خلف الأزهر الشريف رمز الوسطية والاعتدال فى مصر

وفى عام 1992 تقلد الشيخ سالم جابر الجازولي أمور الطريقة وأصبح شيخا لها خلفا لوالده جابر الجازولي -رضي الله عنه- وحمل لواء الطريقة بأمانة واقتدار، ووضع لبنات أساسية في بنيان الطريقة أكملها بتسجيل الطريقة الجازولية بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية في أكتوبر 1995.

بمشاركة أتباعها الطريقة الجازولية تنظم زيارة مسجد ضريح السيدة

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