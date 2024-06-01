السبت 01 يونيو 2024
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خبير: سياحة العائلات ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع فى مصر

محمد فاروق
محمد فاروق

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن سياحة العائلات هي أحد الركائز الأساسية للترويج للمقاصد السياحية في مصر وتندرج تحتها سياحة الشواطىء والغوص والسياحة الثقافية والعديد من الأنواع الأخرى بحسب الجنسيات التي تزور مصر، لافتًا إلى أن الدول العربية تتميز أيضًا بسياحة العائلات.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الترويج والإشغال يبدأ من السوق المحلي وينطلق بعده لـ الإقليمي والدول العربية بالكامل هي سوق إقليمي بالنسبة لنا بسبب سهولة الانتقال، فعلى سبيل المثال عند استخدام الطيران الرحلة لا تستغرق أكثر من ثلاث ساعات والتكلفة مناسبة للغاية للراغبين في السفر وهناك أنواع متعددة من الطيران سواء المنتظم أو الاقتصادي.

جهود الدولة لزيادة عناصر الجذب السياحي

وأوضح الخبير السياحي، أن السعودية أحد الدول العربية المصدرة للسياحة إلى مصر والسياح العرب بوجه عام سياحة عائلات وبيزنس خاصة في السنوات العشر الأخيرة التي اهتمت الدولة خلالها بتطوير البنية التحتية والمقاصد السياحية خاصة الشاطئية ما ساهم في جذب مزيد من الأفواج السياحية الإقليمية لمشاهدة هذا التطور، وبسبب التقارب الثقافي والمنتج السياحي المميز شهدنا زيادة 54% في نسبة السياحة العربية لمصر.

سياحة العائلات مصر لمقاصد السياحية ترويج والغوص السياحية الإقليمية

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