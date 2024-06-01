تقارير قطرية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلى لضم مدافع الدحيل

كشفت تقارير إعلامية قطرية، عن تفاصيل مفاوضات إدارة الأهلى لضم يوسف أيمن، مدافع الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت قناة الكاس القطرية، في خبر مقتضب نشرته عبر حسابها الرسمي على «إكس»، أن يوسف أيمن، لاعب الدحيل اقترب من الانتقال إلى الأهلي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وعلم «الدستور»، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، هو من سيقود المفاوضات مع إدارة الدحيل، من أجل الحصول على خدمات يوسف أيمن.

لاعبو الأهلى يتابعون مدافع الدحيل

وكان عدد من لاعبي الأهلي، قد قاموا بمتابعة حساب يوسف أيمن عبر «إنستجرام»، وهم مصطفى شوبير، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد مجدي قفشة، وأحمد عبالقادر، وخالد عبدالفتاح.

ويلعب يوسف أيمن – البالغ من العمر 25 عاما – لفريق الدحيل منذ عام 2017، قبل أن يخوض تجارب احترافية على سبيل الإعارة مع ناديي قطر والسيلية.

وشارك أيمن – الذي يشغل مركز قلب الدفاع – في 23 مباراة هذا الموسم (في كافة البطولات المحلية والقارية)، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفا وحيدا.

كما شارك اللاعب الشاب مع المنتخب القطري الأول، في سبع مباريات.

ويطمح الأهلي، لتدعيم خط دفاع فريقه، خاصة في ظل احتمالية رحيل محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق للاحتراف الخارجي.

وكانت تقارير إعلامية جزائرية، قد أكدت في وقت سابق، أن الأهلي، دخل في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.