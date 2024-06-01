وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستسحب من بنك الأسئلة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة حوكمت تحويلات الثانوية العامة، موضحا أنه تقدم للتحويل ١٢٧٥٠ طالبا لم يقبل سوى طلبات ثلثهم، وجميعها كانت بأسباب قانونية، مؤكدا أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بنفس مواصفات السنة الماضية لذلك لم ننشر نماذج استرشادية.

وقال وزير التربية والتعليم: إن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة يتم سحبها من بنك الأسئلة، وبالتالي لم نقم بتأليف أسئلة كما هو العرف.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

وكان قد كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية والتى تضاف إلى المجموع كالتالي: مادة التاريخ يتضمن الامتحان 46 سؤالا منها سؤالان مقاليان و44 سؤال اختيار من متعدد، على أن يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية في ورقة الإجابة المخصصة لذلك، ويتم الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد في البابل شيت، و60 درجة للمادة وزمن الإجابة 3 ساعات.

كما أن عدد أسئلة امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤال منها 2 سؤال مقالى و44 اختيار من متعدد وزمن الإجابة 3 ساعات و60 درجة موزعة على عدد الأسئلة، ويجيب الطالب في مادة علم النفس والاجتماع عن 46 سؤال منها ٢ سؤال مقالى في 3 ساعات والدرجة تحسب من 60.

أيضا فى مادة الفلسفة والمنطق، أوضحت الوزارة أن عدد الأسئلة 46 منها ٢ سؤال مقالى ويتم الإجابة عنها في 3 ساعات بواقع 60 درجة، وفى اللغة الأجنبية الثانية تكون عدد الأسئلة 31 سؤالا منها ٢ سؤال مقالى وباقى الأسئلة اختيار من متعدد، وتشمل الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية واللغة الإنجليزية"، ويتم الإجابة عنها في ساعتين ومخصص لها 40 درجة.

وفى مادة اللغة العربية 55 سؤالا منها 4 أسئلة مقالية، يتم الإجابة عنها في ورقة الإجابة المخصصة لذلك، يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية والاختيارية في 3 ساعات ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة، وفى مادة الأجنبية الأولى، 37 سؤالا منها 3 أسئلة مقالية ويتم الإجابة عنها في 3 ساعات ومخصص لها 50 درجة.

46 سؤالا فى مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم البيئية

كذلك، فى مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم البيئية، تشمل 46 سؤالا في كل مادة من هذه المواد منها سؤالان مقاليان ويتم الإجابة عن الـ"46 سؤالا في 3 ساعات ومخصص لكل مادة 60 درجة، أما مادة الرياضيات البحتة وتشمل فرعين الجبر والهندسة الفراغية إجمالي عدد الأسئلة 20 منها سؤالين مقالى يتم الإجابة عن الجبر والهندسة في ساعتين والدرجة الكلية للامتحان 30 درجة، والفرع الثانى التفاضل والتكامل، 20 سؤالا منها سؤالان مقاليان يتم الإجابة عن الأسئلة في ساعتين والدرجة الكلية للامتحان 30 درجة.

وفى مادة الرياضيات التطبيقية، تشمل فرعين الأول، الديناميكا والاستاتيكا، لكل فرع 20 سؤالا في الامتحان منها 2 سؤال مقالى وزمن الامتحان ساعتان مخصص لكل فرع 30 درجة بإجمالى 60 درجة في المادة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع صحفيى التعليم بمقر هيئة الأبنية التعليمية.