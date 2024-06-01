أسباب تهديد بيرسى تاو بالرحيل عن الأهلى والانتقال للدوريات الخليجية

بدأ الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، يضغط علي إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب بالتلويح بالعروض السعودية والقطرية للرحيل في الموسم المقبل بخلاف عرض من نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وكشف مصدر مسئول عن أن تحركات اللاعب جاءت بعدما قررت إدارة الكرة تأجيل مسألة تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل على الرغم من أنه أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليهم مارسيل كولر، المدير الفني، في التشكيلة الأساسية للفريق ولكن كثرة الأزمات التي يفتعلها بيرسي تاو قد تدفع الأهلي إلى عدم تجديد عقده.

وأضاف المصدر أن رغبة إدارة الكرة في الاستفادة من بيع اللاعبين الأجانب في ظل السياسة التي سوف يتبعها النادي في المرحلة المقبلة والتي تهدف الي ترشيد النفقات فيما يتعلق بالدولار، إضافة إلى إعادة تقييم مستوى اللاعبين الأجانب في الفترة المقبلة والإبقاء فقط على اللاعبين المفيدين للفريق وفقا لرؤية الجهاز الفني، جعلتها تؤجل قرار تمديد عقد تاو في الفترة الحالية.

الأهلى يبدأ تدريباته الإثنين بعد انتهاء الراحة السلبية

يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته الإثنين المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي السبت الماضي.

ومنح السويسري مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية وذلك بعد أن فاز الفريق بدوري الأبطال، وذلك من أجل إراحة اللاعبين بعض ضغط المباريات الفترة الأخيرة.

وتم الاستقرار على أن يعود الفريق الأول بالأهلي إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل، الموافق 3 يونيو المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباريات الفترة المقبلة.

وكان كولر قد غادر إلى سويسرا في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي لقضاء إجازة مع أسرته عقب حصول الفريق الأول علي دوري أبطال إفريقيا علي حساب الترجي التونسي.