السبت 01 يونيو 2024
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وزير التعليم يكشف عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 فى المواد الأساسية

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

كشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية التى تضاف إلى المجموع كالتالى: مادة التاريخ يتضمن الامتحان 46 سؤالا منها سؤالان مقاليان و44 سؤال اختيار من متعدد، على أن تتم الإجابة عن الأسئلة المقالية في ورقة الإجابة المخصصة لذلك، وتتم الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد في البابل شيت، و60 درجة للمادة وزمن الإجابة 3 ساعات، كما أن عدد أسئلة امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤالا منها 2 سؤال مقالى و44 اختيار من متعدد وزمن الإجابة 3 ساعات و60 درجة موزعة على عدد الأسئلة، ويجيب الطالب في مادة علم النفس والاجتماع عن 46 سؤالا منها سؤالان مقاليان في 3 ساعات والدرجة تحسب من 60.

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وفى مادة الفلسفة والمنطق، أوضحت الوزارة أن عدد الأسئلة 46 منها سؤالان مقاليان وتتم الإجابة عنها في 3 ساعات بواقع 60 درجة، وفى اللغة الأجنبية الثانية تكون عدد الأسئلة 31 سؤالا منها سؤالان مقاليان وباقى الأسئلة اختيار من متعدد، وتشمل الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية واللغة الإنجليزية"، وتتم الإجابة عنها في ساعتين ومخصص لها 40 درجة، وفى مادة اللغة العربية 55 سؤالا منها 4 أسئلة مقالية، تتم الإجابة عنها في ورقة الإجابة المخصصة لذلك، وتتم الإجابة عن الأسئلة المقالية والاختيارية في 3 ساعات ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة، وفى مادة الأجنبية الأولى، 37 سؤالا منها 3 أسئلة مقالية وتتم الإجابة عنها في 3 ساعات ومخصص لها 50 درجة.

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وفى مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم البيئية، تشمل 46 سؤالا في كل مادة من هذه المواد منها سؤالان مقاليان وتتم الإجابة عن الـ"46 سؤالا في 3 ساعات ومخصص لكل مادة 60 درجة، أما مادة الرياضيات البحتة وتشمل فرعين الجبر والهندسة الفراغية إجمالي عدد الأسئلة 20 منها سؤالان مقاليان تتم الإجابة عن الجبر والهندسة في ساعتين والدرجة الكلية للامتحان 30 درجة، والفرع الثانى التفاضل والتكامل، 20 سؤالا منها سؤالان مقاليان تتم الإجابة عن الأسئلة في ساعتين والدرجة الكلية للامتحان 30 درجة.

وفى مادة الرياضيات التطبيقية، تشمل فرعين الأول، الديناميكا والاستاتيكا، لكل فرع 20 سؤالا في الامتحان منها 2 سؤال مقالى وزمن الامتحان ساعتين مخصص لكل فرع 30 درجة بإجمالى 60 درجة في المادة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع صحفى التعليم بمقر هيئة الأبنية التعليمية.

امتحانات الثانوية العامة الاسئلة المقالية أسئلة الاختيار من متعدد مادة اللغة العربية مادة الفلسفة والمنطق مادة الرياضيات التطبيقية الجبر والهندسة الفراغية

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