مزايا كثيرة.. وزير البترول يُشجع المواطنين على تحويل السيارات للعمل بالغاز

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للانتشار المتواصل لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مختلف الطرق والمحاور، يرافقه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس واللواء أسامة عبدالفتاح مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمركبات الشرطة واللواء عمر عبدالعزيز عضو أمانة تنمية الموارد بصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، محطتين جديدتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في محافظة السويس تتبعان شركة غازتك.

وافتتح الوزير محطة "غازتك - مصر للبترول" بطريق صلاح نسيم، كما افتتح محطة غازتك في حي الاربعين والمقامة بالتعاون مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وتفقد كذلك خدمات المركز المتنقل لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي

وقال المهندس طارق الملا، عقب الافتتاح وتفقده الخدمات المقدمة بالمحطتين لمستخدمى السيارات العاملة بالغاز كوقود، إن هذه المحطات التي يفتتحها قطاع البترول بشكل متواصل في مختلف الطرق والمحاور يسرت للمواطنين الاستفادة من الغاز في السيارات كوقود أقل تكلفة وموفر لمستخدميه وله مزايا بيئية كونه وقود نظيف، وهو ما يتضح في الاقبال الكبير على تحويل السيارات واستخدام هذا الوقود النظيف.

ولفت إلى أن توسع قطاع البترول في إنشاء محطات التموين بالغاز يأتي تشجيعا وتحفيزا للمواطنين على تحويل سياراتهم وتيسيرا عليهم، ودعا الوزير المستخدمين والشركات للاستفادة من خدمات المراكز المتنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز التي وفرها قطاع البترول للتيسير على الراغبين ودعم زيادة معدلات التحويل إلى الغاز الطبيعي، ويمكن الاستفادة من خدماتها بيسر وسهولة عن طريق الاتصال تليفونيا بالخطوط الساخنة للشركة لتوجيه المركز المتنقل لأماكن المستخدمين والشركات التي تمتلك اساطيل سيارات ترغب في تحويلها وسيتم التنفيذ في غضون ساعات قليلة.

ولفت "الملا"، إلى الدعم الرئاسي والحكومي المتواصل لخطط قطاع البترول في الانتشار بخدمات الغاز الطبيعي للسيارات، وهو ما يساهم في تذليل العقبات والتحديات لسرعة توفير خدمة حضارية بتكاليف أقل للمواطن.

كما أكد "الملا" حرص قطاع البترول على دعم محافظة السويس الباسلة بمختلف الخدمات لكونها تمثل واحدة من اهم واعرق مراكز صناعة البترول، لافتًا إلى أن قطاع البترول رفع اجمالي المحطات التي تم تشغيلها لخدمة اهالي السويس الي اكثر من ١٥ محطة للتموين بالغاز حتى الآن، وهناك ٧١ محطة للوقود تخدم المحافظة.



وأشاد "الملا" بالتعاون المثمر والبناء مع المحافظة في توفير الخدمات الحيوية لأهالي المحافظة مثل خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

ومن جهته؛ أشاد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بالفوائد التي يحققها افتتاح محطتي غاز السيارات الجديدتين في التيسير على أهالي السويس في الانتفاع بتلك الخدمة الحيوية وزيادة عدد المحطات التي تتطلبها المحافظة علاوة على زيادة وتوفير فرص العمل بالمحافظة.

ولفت إلى استعداد المحافظة بالاتفاق مع وزارة البترول علي توفير قطع الأراضي لإقامة هذه المشروعات والخدمات التي يستفيد بها أهالي السويس، مشيرًا إلى ارتفاع حجم الإقبال على تموين السيارات بالغاز الطبيعى داخل المحافظة.

وخلال استعراضه لقدرات المحطتين، أوضح المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، أن شركة غازتك رفعت عدد محطاتها لخدمة محافظة السويس إلى ١١ محطة باسم الشركة، وأن المحطة التي تم افتتاحها في شارع صلاح نسيم بالسويس من أكبر المحطات والقادرة على خدمة ٢٠٠٠ سيارة يوميا للتموين بالغاز من خلال ١٢ نقطة تموين بالمحطة والتي تبلغ طاقتها ١٦٠٠ متر مكعب ساعة.

وأضاف أن المحطة جري اقامتها داخل محطة شركة مصر للبترول للتموين بالوقود السائل استمرارا للتعاون الناجح بين الشركتين في اضافة خدمة التموين بالغاز الطبيعي داخل محطات مصر للبترول والذي اثمر اكثر من ١٩٠ محطة للشركتين وحدهما، وهو ما يمثل أحد الحلول العملية غير التقليدية التي تطبقها غازتك للمساهمة بكفاءة وفعالية في تنفيذ استراتيجية وزارة البترول للانتشار السريع بمحطات الغاز للسيارات.

ومن جهته؛ قال المهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول، إن المحطة مثال لنمو الشراكة مع شركة غازتك لادخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي في محطات مصر للبترول تنفيذا للحلول التي تبنتها استراتيجية الوزارة، موضحا أن المحطة تقدم خدمات التموين بالبنزين ٩٢و٩٥ كمنتجات عالية الجودة توفر متطلبات المواطن وحائزي السيارات من تلك الأنواع، وفي الوقت نفسه تحقق الجدوى الاقتصادية، مشيدًا بالتعاون الناجح بين محافظة السويس وشركة مصر للبترو، والذي أثمر عن تطوير وتقديم مشروعات خدمية جديدة باستمرار تعود بالتفع على الجانبين.



افتتاح محطة غازتك للتموين بالغاز بالتعاون مع صندوق اعضاء هيئةالشرطة





وخلال افتتاح المحطة الثانية للتموين بالغاز استعرض رئيس شركة غازتك قدرات المحطة الجديدة التي أقيمت بالتعاون مع صندوق اعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية وتم تشغيلها لتقدم خدماتها في تموين السيارات بالغاز من خلال ٦ نقاط تموين الي نحو ١٠٠٠ سيارة يوميا وبطاقة تشغيل ٨٠٠ متر مكعب ساعة، وتتميز بتصميم عصري متطور يوفر مساحة واسعة في منطقة تموين السيارات ويزيد معدلات الأمان، لافتا الي ان محطات التموين بالغاز ثمرة التعاون مع صندوق اعضاء هيئةالشرطة بلغت ٩ محطات حتى الآن.

رافق الوزير خلال افتتاح المحطتين الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونائبه المهندس محمد خضير نائب رئيس شركة ايجاس لشئون التخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس جمال فتحي مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس ايمن عبدالبديع نائب رئيس هيئة البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.