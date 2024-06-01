السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد شائعة انفصالهما.. آخر تطورات علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك

تطورات علاقة جينيفر
تطورات علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك

شهدت علاقة الثنائي النجمة جينيفر لوبيز والممثل بن أفليك، الكثير من الخلافات في الفترة الأخيرة، وباتت علاقتهما متوترة، ووصلت الشائعات للحديث عن انفصالهما بعد نحو عامين من ارتباطهما.

اتخذت خطط جينيفر لوبيز منعطفًا غير متوقع في حياتها المهنية، حيث ألغت النجمة فجأة جولتها "This Is Me...Now"، تاركة للمعجبين أسئلة أكثر من الإجابات. 

وظهرت جينيفر لوبيز، موجزًا ​​تشرح سبب انسحابها من العرض على الرغم من التخطيط لكل شيء وطرح التذاكر للبيع، ومع ذلك، يعتقد المشجعون أن هناك المزيد في القصة، وذلك بسبب الشائعات المتعلقة بعلاقتها مع بن أفليك.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن السبب الحقيقي وراء هذا القرار له علاقة بعائلتها منذ أشهر، بعد أن انتشرت شائعات عن الانفصال بين جيه لو وبن أفليك، حيث يقال إن الزوجين يعيشان منفصلين خلال هذه الفترة العصيبة، وقال المصدر: "جنيفر تأخذ إجازة لتكون مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقربين".

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ما حقيقة انفصال جينيفر لوبيز وبن أفليك؟

جينيفر لوبيز تلغي جولتها القادمة

وفي نفس التوقيت التي أعلنت فيه جينيفر لوبيز إلغاء جولتها فجأة "This Is Me...Now"،

كتبت جينيفر لوبيز: "أنا أشعر بحزن شديد ومدمرة لأنني خذلتكم.. أرجوا أن تعلموا أنني لن أفعل هذا إذا لم أشعر أنه ضروري للغاية، أعدكم أنني سأعوضكم وسنكون معًا مرة أخرى، أحبكم جميعكم جدا".

اخر تطورات علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك بعد شائعه انفصالهم

ما حقيقة انفصال جينيفر لوبيز وبن أفليك؟

ولم تتم رؤية الثنائي معا علنا منذ 30 مارس الماضي بعد نزهة في نيويورك. وأيضا أثارت جنيفر الجدل والتكهنات عندما أعجبت بمنشور في إنستجرام بتاريخ 19 مارس حول العلاقات الصحية، والذي جاء في جزء منه: لا يمكنك بناء علاقة مع شخص منفصل عن نفسه.

اخر تطورات علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك بعد شائعه انفصالهم
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