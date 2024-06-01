السبت 01 يونيو 2024
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جاهزون لثانوية 2024.. حجازي يُطمئن الطلاب ويُؤكد جاهزية اللجان

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جاهزية الوزارة لامتحانات الثانوية العامة 2024، مُوجهًا رسالة طمأنة للطلاب.

في لقاء مع الصحفيين، نصح الوزير الطلاب بالاطلاع على كشوف المناداة الموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة للتأكد من المواد التي سيمتحنون فيها، مشيرًا إلى أنّه في حال واجه أي طالب أي مشكلة في المواد، عليه التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة الموجودة على رقم الجلوس.

وشدد حجازي على أن كل شيء محدد وجاهز في امتحانات الثانوية العامة، مؤكّدًا على أن اللجان التي يتم التحويل إليها قد تم تنسيقها من خلال لجنة وزارية مختصة.

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وعن عدم وجود نماذج استرشادية لهذا العام، أوضح الوزير أن مواصفات امتحانات هذا العام مطابقة للعام الماضي، مما يعني عدم وجود أي جديد في أسئلة الامتحانات أو مواصفاتها.

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وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن جميع أسئلة المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ اسئلة اختيار من متعدد وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الاسئلة في جميع المواد 
التربية الدينية ٢٥ سؤالا والتربية الوطنية ٢٥ سؤالا والاقتصاد ٢٥ سؤالا والإحصاء ١٧ سؤالا.

عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ 

عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة ٧٤٥٠٨٦
عدد لجان النظام والمراقبة ١١ لجنة 
عدد لجان الادارة علي مستوي الجمهورية ٤ لجان 
عدد لجان التقدير ١٩٨١ لجنة 
عدد مراكز توزيع الاسئلة ٨٤ مركز 
عدد الطلاب داخل السجون ٨١ طالب 
عدد الطلاب المكفوفين ٢٥٥ طالب

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