السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024 الترم الثاني

طلاب
طلاب

زاد البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024 الترم الثاني من الكلمات الدلالية التي تتصدر محرك جوجل البحصي خلال الساعات الإخيرة وذلك منذ اعتماد نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي في الترم الثاني 2023-2024 في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024 الترم الثاني

يتم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024 الترم الثاني (من هنا) ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم في كافة المواد التي خضعوا لامتحاناتها في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 وذلك عقب اعتمادها بشكل رسمي من خلال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية حيث يتم إعلان أسماء أوائل الطلاب في مؤتمر صحفي.

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية 2024  

وتخضع كافة اوراق اجابة طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسماعيلية 2024 في الترم الثاني حاليا لأعمال الكنترول من تصحيح ورصد درجات ومراجعة كشوفات والوصل لنتيجة صحيحة لدرجات الطلاب حتى يضمن كل طالب حصوله على درجاته كاملة في الامتحانات النهائية للعام.

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مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

عدد الطلاب المقيدين في كشوف اللجان الإعدادية  الإسماعيلية 2024

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الإسماعيلية أن إجمالي عدد الطلاب المقيديم في المرحلة الإعدادية بالمحافظة نحو 28 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 في نحو 167 لجنة رئيسية على مستوى الجمهورية حيث لم تتلقي غرفة العلميات أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

ويتم طباعة أوراق الأسئلة لكافة الامتحانات في مطبعة سرية تابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية والتواجد الأمني لكل إدارة تعلمية في حراسة مشددة من أجهزة الأمن وذلك لضمان عدم تسريبها قبل بداية مواعيد الامتحانات.

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