تزايدت عمليات البحث حول أدعية المذاكرة لطلاب الثانوية العامة 2024 التي من المقرر ان تبدا يوم 10 يونيو الجاري و تعتبر الثانوية العامة من المراحلة التعليمية المهمة للجميع لأن من خلالها يتم تحديد مصيرالطلاب وإلى أي كلية سوف يتم التحاقهم بها، ونظرا لان هذه السنة في غاية الاهمية سوف نوفر أدعية المذاكرة لطلاب الثانوية العامة 2024.

تكرارالطلاب الأدعية أن بالنجاح والتوفيق 2024

-لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك أستغيث،رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

أدعية المذاكرة لطلاب الثانوية العامة 2024

-اللهم ألهمهم رشدهم ووفقهم في حياتهم، واجعلهم أبرارًا أتقياء بصراء سامعين مطيعين لك، ولأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين، اللهم اشدد بهم عضدي وأقم أودي وكثر عددي وزين بهم محضري، وأحيِ بهم ذكري، واكفني بهم في غيبتي وأعني بهم على حاجتي واجعلهم عونًا لي.

-اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلى حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

-اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويامؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

عند دخول الامتحان يفضل قول دعاء الامتحان

-اللهم افتح علي فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

-اللهم إني أستودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلى عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه ياعليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي،فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك.

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