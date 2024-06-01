إجراء عمليات لـ90 طالبًا ضمن المرحلة الأخيرة من مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات المرحلة الأخيرة من مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"، والتي استهدفت تحويل الطلاب لمستشفى مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية لعلاج العيون بالقاهرة؛ للكشف الطبي وإجراء عمليات جراحية من قِبَل استشاريين لـ90 طالبًا وطالبة من أبناء المحافظة، وفق بروتوكول التعاون بين محافظة الغربية والجمعية العالمية لأندية الليونز بشأن تعزيز التعاون المشترك بينهما، (مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا) للكشف على نظر 200 ألف طالب وطالبة بين أطفال المدارس الابتدائية بقرى ونجوع المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة، بهدف تحسين صحة الإبصار بين أطفال المدارس مما له تأثير إيجابي على تحصيلهم وأدائهم الأكاديمي.

وأشار الدكتور طارق رحمي، إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت الكشف على 200 ألف تلميذ من تلاميذ المرحلة الابتدائية بإدارات (شرق المحلة، غرب المحلة، سمنود، كفر الزيات، قطور، بسيون) وتم الكشف عن طريق 257 زائرة صحية في الفترة الزمنية من 18 مارس 2024 وحتى 7 ابريل 2024، وتم الكشف الفعلي على عدد 194941 تلميذا بنسبة 97.3%.

مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"

وخلال المرحلة الثانية للمبادرة والتي بدأت من 15 إلى 29 أبريل، تم تجهيز 10 مقرات كمستشفى ميداني في الإدارات المستهدفة لتتوسط مجموعه من القرى وتم تجهيز المقر بعدد 5 حجرات وهي حجرة قياس النظر، حجرة فحص قاع العين، صيدلية لصرف العلاج والقطرات، حجرة اختيار لون النظارة من خلال التلميذ، حجرة IT لتسجيل التلاميذ وتم الكشف على 8537 تلميذًا بنسبة 85%، وتم توزيع النظارات الطبية لـ 2411 تلميذًا وصرف العلاج المناسب لـ959 آخرين.

لتأتي بعد ذلك المرحلة الأخيرة مرحلة التحويل لمستشفى مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية لعلاج العيون بالقاهرة، حيث تم تحويل 90 حالة للمستشفى لإجراء العمليات والكشف خلال الاستشاريين، وتم نقل الطلاب وأولياء أمورهم من محل إقامتهم من خلال أتوبيسات.

وأشاد محافظ الغربية بالجهود المبذولة من قبل منظمي مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" من مؤسسة الليونز، والتي تمت بالتعاون مع كلٍ من مديريتي التعليم والصحة، مقدمًا الشكر لكافة المشاركين بالمبادرة لتعاونهم المثمر خلال مراحل المبادرة، مثمنًا المبادرة الفاعلة التي تسعى لتقديم الدعم لأبنائنا في مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الغربية، ومساعدتهم لرؤية أوضح، وتحصيل دراسي أفضل.