"قانونية مستقبل وطن": طرح القضية الفلسطينية بالحوار الوطنى خطوة دعم جديدة

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن طرح القضية الفلسطينية على مائدة الحوار الوطنى تحول جديد فى القضية من قبل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة وأن حل القضية الفلسطينية يكون من خلال حل الدولتين، ولن ولم يكون هناك حلول أخرى سوى ذلك.



وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطنى يضم ممثلين على الشعب المصرى، والجميع مع اختلاف أفكاره يتفق على مصلحة الوطن، والقضايا التى طُرحت على مائدة الحوار خلال الفترة الأخيرة والتوصيات وتعامل الحكومة مع المخرجات يعكس أهمية الحوار الوطني ودوره فى الحياة السياسية والحزبية فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطينى

أكد عبد اللطيف أن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد للدفاع عن القضية ودعم القيادة السياسية فى أي خطوة الغرض منها الحفاظ على السيادة المصرية وعدم المساس بالأمن القومى المصرى، مضيفا أن الشعب المصرى يعلم جيدا حجم الجهود المبذولة لدعم القضية والمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطينى الأعزل، ونجحت مصر فى منع التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين وهي المحاولة الخبيثة من قبل دولة الاحتلال لتصفية القضية، ونقلت الصورة للعالم، ونجح الرئيس السيسى فى وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته بشأن ما يجري على الأراضي الفلسطينية من حرب إبادة.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن مصر أول الداعمين للقضية قيادة وشعبا، وفلسطين حقا فى قلب كل مصرى، ولن تكون هناك حلول للقضية سوى بحل الدولتين، ولن يقبل المصريون أي حلول أخرى على حساب دول الجوار أيا كانت، لافتا إلى أن هناك من يريد تشويه والتقليل من الجهود التى تبذلها الدولة المصرية حيال القضية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وسبق أن حذرت الدولة المصرية من العمليات العسكرية فى المنطقة والتي ستحول المنطقة بالكامل لمنطقة صراع.