السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"قانونية مستقبل وطن": طرح القضية الفلسطينية بالحوار الوطنى خطوة دعم جديدة

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن طرح القضية الفلسطينية على مائدة الحوار الوطنى  تحول جديد فى القضية من قبل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة وأن حل القضية الفلسطينية يكون من خلال حل الدولتين، ولن ولم يكون هناك حلول أخرى سوى ذلك.

وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطنى يضم ممثلين على الشعب المصرى، والجميع مع اختلاف أفكاره يتفق على مصلحة الوطن، والقضايا التى طُرحت على مائدة الحوار خلال الفترة الأخيرة والتوصيات وتعامل الحكومة مع المخرجات يعكس أهمية الحوار الوطني ودوره فى الحياة السياسية والحزبية فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطينى

أكد عبد اللطيف أن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد للدفاع عن القضية ودعم القيادة السياسية فى أي خطوة الغرض منها الحفاظ على السيادة المصرية وعدم المساس بالأمن القومى المصرى، مضيفا أن الشعب المصرى يعلم جيدا حجم الجهود المبذولة لدعم القضية والمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطينى الأعزل، ونجحت مصر فى منع التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين وهي المحاولة الخبيثة من قبل دولة الاحتلال لتصفية القضية، ونقلت الصورة للعالم، ونجح الرئيس السيسى فى وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته بشأن ما يجري على الأراضي الفلسطينية من حرب إبادة.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن مصر أول الداعمين للقضية قيادة وشعبا، وفلسطين حقا فى قلب كل مصرى، ولن تكون هناك حلول للقضية سوى بحل الدولتين، ولن يقبل المصريون أي حلول أخرى على حساب دول الجوار أيا كانت، لافتا إلى أن هناك من يريد تشويه والتقليل من الجهود التى تبذلها الدولة المصرية حيال القضية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وسبق أن حذرت الدولة المصرية من العمليات العسكرية فى المنطقة والتي ستحول المنطقة بالكامل لمنطقة صراع.

القضية الفلسطينية الحوار الوطنى مستقبل وطن الشعب المصري الحياة السياسية التهجير القسرى الرئيس السيسي

مواد متعلقة

برلمانى: طرح القضية الفلسطينية على مائدة الحوار الوطنى له دلالات مهمة

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى فى منتدى التعاون العربى الصينى حملت رسائل مهمة

مجاهد نصار: زيارة الرئيس السيسى للصين تعزز سبل التعاون الاقتصادى وجهود حفظ الأمن

برلمانى: زيارة السيسى لبكين تأتى فى وقت شديد الأهمية والقضية الفلسطينية محور الأحداث

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

مصدر: تعذر وصول المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت" إلى جلسة محاكمته

عاجل| أسعار وحصة الفرد من الخبز والدقيق المدعم.. بيان من "التموين" بعد تطبيق الزيادة

السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

"تعليم القاهرة": تأجيل فتح باب التقديم لرياض الأطفال بالعام الدراسي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة