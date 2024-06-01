"تموين الإسكندرية" تتابع أعمال المخابز البلدية في أول أيام تحريك سعر الرغيف

تابعت غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ الإسكندرية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، أعمال الحملات التموينية للأجهزة الرقابية للمديرية منذ فجر اليوم السبت الأول من يونيو؛ للوقوف على أي معوقات تحول بين إنتاج وبيع الخبز البلدي المُدعم للمواطنين وذلك تطبيقًا للتوجيه الوزاري ليصبح رغيف الخبز بعشرين قرشًا بدلًا من خمسة قروش.

وشنَّت إدارات الرقابة بالمديرية وإدارات المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب، حملات فجرية وصباحية؛ للمرور والتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من إنتاج رغيف الخبز المدعم بالوزن والمواصفات المقررة من قبل الوزارة كذلك حصول المواطنين على رغيف الخبز البلدي المدعم بسهولة ويسر.

جولات مرورية على المخابز

وأجرى المهندس أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة جولات مرورية على المخابز المدعمة، للتأكد من انتظام سير عملية الإنتاج والبيع للمواطنين والتأكد من وزن وجودة الرغيف المنتج.

وفي نهاية جولاته، وجَّه وكيل الوزارة شكره لأصحاب المخابز على التزامهم بإنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن السكندري، كما أثنى على مجهودات رجال التموين بالإسكندرية من قيادات ومديري إدارات ورؤساء رقابة ومفتشين على الجهد المبذول منذ فجر اليوم والممتد لنهاية عملية الإنتاج.

كما تابع مركز الإعلام والاتصال السياسي للمديرية برئاسة المهندس محمود القلش، الرصد الإعلامي سواء على المواقع الإخبارية أو السوشيال ميديا عن أي مشاكل أو صعوبات لتوجيهها إلى الحملات لحلها على الفور والرد على أي استفسارات وذلك على مدار اليوم كذلك المتابعة مع غرفة عمليات الوزارة أولًا بأول، ولم تسجل غرفة العمليات أي مشاكل أو تكدسات أو ازدحام وتم حصول المواطنين على حصصهم اليومية من الخبز المدعم كالمعتاد.

متابعة انتاج المخابز بالإسكندرية

متابعة انتاج المخابز بالإسكندرية

متابعة انتاج المخابز بالإسكندرية

متابعة انتاج المخابز بالإسكندرية