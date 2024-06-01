كشف سبب اندلاع حريق بمصنع منظفات فى البدرشين

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بمصنع لإنتاج المنظفات بمنطقة سقارة في البدرشين، وأن ماسًا كهربائيًا تسبب في اندلاع الحريق، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم إخطار النيابة، تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة، وبياب سبب اشتعال الحريق.

البداية بتلقي بلاغ لغرفة النجدة باشتعال حريق بمصنع في البدرشين، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن المبنى عبارة عن مصنع لإنتاج المنظفات، اشتعل به حريق تسبب في احتراق محتوياته.

وتم إخماد النيران والسيطرة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.