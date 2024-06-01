النيابة تأمر بتشريح جثة طالب عثر عليه مشنوقًا فى قنا

أمرت جهات التحقيق بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة طالب ثانوي صناعي، بعد العثور عليه مشنوقًا داخل حوش منزل أسرته في قرية السماينة، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة طالب في الصف الأول الثانوي الصناعي معلقًا في حبل بالرقبة داخل قرية السماينة، مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة "أحمد.ص.ح"، يبلغ من العمر 17 عامًا، به شنق في الرقبة ومعلق في حبل داخل حوش به أشجار ومواشٍ تابع لمنزل أسرته بقرية السماينة مركز نجع حمادي، وعلى جسده وجد إصابات قررت جهات التحقيق ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة شكًا في وجود شبهة جنائية بها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي لحين التشريح وتحديد سبب الوفاة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

في سياق آخر، كان قد تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المواطن قرشي عبداللاه بتغيب ابنته في ظروف غامضة من أمام منزله في قرية الحبيلات الشرقية، مركز أبوتشت.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان القرية لفحص الواقعة برئاسة الرائد أحمد المغربي معاون أول مركز شرطة أبوتشت، وتبين تغيب الطفلة أمنية قرشي عبداللاه، تبلغ من العمر 4 أعوام، كانت في منزل والدها واختفت فجأة في ظروف غامضة أول أمس من قرية الحبيلات الشرقية.

وشكلت المديرية فريق بحث للعثور على الطفلة المتغيبة، وتم فحص جميع كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل والدها وجدها، وجارٍ التحقيق مع عائلتها والجيران، فيما تحرر محضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.