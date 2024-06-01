السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أونروا: نعانى عراقيل عديدة فى سبيل تقديم المساعدات لسكان غزة

إيناس حمدان
إيناس حمدان

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بأونروا، إننا نعاني عراقيل عديدة في سبيل تقديم المساعدات لسكان غزة.

وأضافت حمدان، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية"، إن هناك ضغطا كبيرا على مختلف الخدمات بغزة في ظل نقص المساعدات، معقبة: "نحو مليون فلسطيني ما زالوا في المراكز التي تديرها الوكالة".

تأمين وصول المساعدات إلى جميع المناطق

وأشارت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بأونروا، إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر جراء تدهور الأوضاع في غزة.

وطالبت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بأونروا، بتأمين وصول المساعدات إلى جميع المناطق بقطاع غزة.

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