السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التموين" تبدأ صرف سلع يونيو المدعمة لـ64 مليون مواطن

جانب من صرف المسلع
جانب من صرف المسلع التموينية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو الحالي، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، بعدد 21 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًّا أكثر من 4 مليارات جنيه.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل السلع الأساسية متوفرة بمخزونات تصل لأكثر من 24 أشهر، مؤكدا استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.

أكد المصيلحي، أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1500 مخزن، قامت بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر.

 

 

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بدورها، قالت هالة غريب، مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، إنه يتم صرف السلع التموينية من خلال 2500 بقال تمويني ومنفذ جمعيتي ومنفذ تابع لشركتي النيل المجمعات الاستهلاكية، والمصرية لتجارة الجملة، إضافة إلى 21 مخزن جملة تابع للمصرية لتجارة الجملة. منتشرين في أنحاء الجيزة.

فيما أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، خلال جولة تفقدية على منافذ الصرف بمحافظة الجيزة بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين، انتظام في عمليات صرف المقررات التموينية دون أي مشكلات.

وأشار إلى ارتفاع نسب الصرف لنحو 20% في اليوم الأول، متوقعَا أن تتجاوز عمليات الصرف نسبة الـ75% وذلك قبل حلول عيد الاضحي المبارك والذي يبدأ يوم 16 يونيو الجاري.

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أوضح الدجوي أنه تم صرف الاستعاضة الأولى من المقررات التموينية لشهر يونيو الجاري بواقع 25% من إجمالي المقررات التموينية، كما أنه جارٍ تسلم بقية الاستعاضات تباعًا، مؤكدًا أن الأمن الغذائي مستقر بنسبة 100%.

وأوضح رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلو سكر، و4 زيت، وبقية المبلغ مكرونة، إضافة إلى سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم.

جانب من صرف المسلع التموينية
جانب من صرف المسلع التموينية
جانب من صرف المسلع التموينية
جانب من صرف المسلع التموينية
جانب من صرف المسلع التموينية
جانب من صرف المسلع التموينية
جانب من صرف المسلع التموينية
جانب من صرف المسلع التموينية
وزارة التموين والتجارة الداخلية حاملي البطاقات صرف المقررات التموينية شهر يونيو الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أفراد بطاقة التموين

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