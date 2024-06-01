السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا ونائبه يستقبلان مواطنين لبحث شكواهم: واجبنا خدمتكم

محافظ قنا
محافظ قنا

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ونائبه الدكتور حازم عمر، استقبال المواطنين بمكتبهما صباح اليوم السبت ، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، بحضور سمية حسن، مدير تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة.

واستمع محافظ قنا لشكوى كل مواطن على حده، ووعدهم ببحث الشكوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن، مشيرا إلى أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

وقال الداودي: “واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون”، مؤكدا أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا في قنا

وكان قد أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا، لمتابعة سير العمل بها، يرافقه حسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة، وأشرف الطيب مدير عام مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

شملت الجولة المرور على مشروع إنتاج البيض وعنابر تسمين الدواجن والصوب الزراعية ومحطتي  الألبان ١ و٢، واستهلها بالمرور على مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات بنظام الري الحديث واستخدام سماد عضوي نقى.
 

قنا محافظ قنا حازم عمر نائب محافظ قنا نائب محافظ قنا مدن ومراكز قنا الديوان العام

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