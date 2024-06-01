السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ابتعد عنها.. أطعمة ترفع مستوى السكر في الدم لكبار السن

مرض السكر
مرض السكر

مع تقدم العمر، تصبح الصحة العامة أكثر هشاشة ويصبح الجسم أقل قدرة على التعامل مع التغيرات السريعة في مستويات السكر في الدم، ويعد الحفاظ على مستوى صحي ومستقر للسكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية، لاسيما لكبار السن الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري أو المشكلات المرتبطة بتنظيم الجلوكوز.

و تعتبر الأطعمة التي نتناولها جزءًا أساسيًا من هذا التحكم، حيث تلعب بعض الأطعمة دورًا كبيرًا في رفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ونتيجة لذلك نتناول الأطعمة التي تساهم في زيادة مستوى السكر في الدم.

الكربوهيدرات البسيطة

الكربوهيدرات البسيطة تتحلل بسرعة إلى جلوكوز، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم. من هذه الأطعمة:

الخبز الأبيض: يحتوي على الكربوهيدرات المكررة التي تتحول بسرعة إلى سكر.

المعكرونة: تفتقر إلى الألياف، مما يسرع عملية الهضم والامتصاص.

الأرز الأبيض: يشبه في تأثيره الخبز والمعكرونة البيضاء

الحلويات والمشروبات المحلاة

الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، وتشمل:

الكعك والبسكويت: غنية بالسكر والدهون المشبعة.

المشروبات الغازية: تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

العصائر المحلاة: حتى العصائر الطبيعية بدون ألياف يمكن أن ترفع مستوى السكر بسرعة.

الفواكه المجففة

على الرغم من أن الفواكه المجففة صحية بوجه عام، إلا أنها تحتوي على تركيز عالٍ من السكر الطبيعي ويمكن أن تسبب ارتفاعًا في مستوى السكر:

الزبيب: يحتوي على سكر مكثف بسبب إزالة الماء.

التمر: رغم فوائده الغذائية، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر.

الحبوب المحلاة

بعض الحبوب المخصصة للإفطار تحتوي على سكريات مضافة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم:

حبوب الإفطار المحلاة: غالبًا ما تكون غنية بالسكريات المضافة.

حبوب الإفطار منخفضة الألياف: تفتقر إلى الألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر.

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الوجبات السريعة والأطعمة المقلية

هذه الأطعمة غالبًا ما تكون غنية بالكربوهيدرات والدهون غير الصحية، والتي يمكن أن تساهم في ارتفاع مستوى السكر:

البطاطس المقلية: غنية بالكربوهيدرات والدهون.

البرغر والبيتزا: تحتوي على الخبز الأبيض والمكونات المكررة.

كيفية إدارة مستويات السكر في الدم لكبار السن

لإدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال، يمكن اتباع النصائح التالية:

اختيار الكربوهيدرات المعقدة:

   - تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني.

   - زيادة استهلاك الخضروات والبقوليات.

تناول الألياف:

 - تناول الفواكه الطازجة بدلًا من المجففة.

  - زيادة استهلاك الخضروات الورقية والخضروات الأخرى الغنية بالألياف.

الحد من السكريات المضافة:

   - تقليل تناول الحلويات والمشروبات المحلاة.

   - قراءة الملصقات الغذائية لتجنب المنتجات التي تحتوي على سكريات مضافة.

تناول الوجبات الصغيرة المتكررة:

 - يساعد تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم في الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم.

ممارسة الرياضة بانتظام

 - النشاط البدني يساعد في تحسين استخدام الجسم للجلوكوز.

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