السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 مصابين في حادث تصادم بالسلام

حادث ميني باص - آرشيفية
حادث ميني باص - آرشيفية

أُصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وأتوبيس "مينى باص" أعلى الطريق الدائرى بمدينة السلام، وعلى الفور، انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق فى مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبيَّن إصابة 4 مواطنين إثر حادث تصادم بين مينى باص وميكروباص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

حادث تصادم ميكروباص أتوبيس ميني باص الطريق الدائري مدينة السلام

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