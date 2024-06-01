السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال دمر مربعات سكنية كاملة في جباليا بغزة

غزة
غزة

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن قوات الاحتلال تتواجد على مدار 20 يومًا بمخيم جباليا، حيث دمرت مربعات سكنية بأكملها في المخيم خلال عمليتها العسكرية.

وأضاف بصل، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخبايا بدأت تتكشف بعد انسحاب قوات الاحتلال من المخيم، وهناك أجزاء من مخيم جباليا لا تصلح للحياة، ولا يمكن لأي مواطن أن يعود إليها مرة أخرى، نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته قوات الاحتلال.

تدمير السوق المركزي بمخيم جباليا

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أنه تم تدمير السوق المركزي بمخيم جباليا، خاصة أنه كان يستفيد منه أغلب سكان المخيم، كما تم تدمير المولدات الرئيسية لمستشفى شهداء الأقصى، ولا يرتقي أن نطلق عليه مستشفى بسبب الدمار الذي لحق به.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إلى أنه تم انتشال 70 شخصًا حتى الآن، وهناك أكثر من 350 شهيدًا حتى الآن بمنطقة جباليا، فضلًا عن أعداد المواطنين المفقودين داخل منازلهم بأزقة مخيم جباليا.

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