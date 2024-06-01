السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع وإصابة 5 إثر تصادم 4 دراجات بخارية بالفيوم

حادث دراجة بخارية
حادث دراجة بخارية - آرشيفية

وقع حادث تصادم بين 4 دراجات بخارية، بمدخل قرية سنهور، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغ بوقوع حادث تصادم وقع بين 4 دراجات بخارية بمدخل قرية سنهور، بالطريق السياحي لبحيرة قارون.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم 4 دراجات بخارية الطريق السياحى بحيرة قارون المصابين

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