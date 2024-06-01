مصرع وإصابة 5 إثر تصادم 4 دراجات بخارية بالفيوم

وقع حادث تصادم بين 4 دراجات بخارية، بمدخل قرية سنهور، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغ بوقوع حادث تصادم وقع بين 4 دراجات بخارية بمدخل قرية سنهور، بالطريق السياحي لبحيرة قارون.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.