السبت 01 يونيو 2024
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أسعار الأضاحي 2024.. اعرف سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

الاضاحي - أرشيفية
الاضاحي - أرشيفية

مع اقتراب عيد الأضحى 2024، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار الأضاحي 2024 من خرفان وبقر وجاموس، بالإضافة إلى أسعار صكوك الأضاحي، الدستور تقدم لكم معلومات شاملة عن أسعار الأضاحي 2024، وذلك من خلال رصد أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة، وأسعار العجول والبقر والجاموس، وأسعار الخرفان، وأخيرًا أسعار صكوك الأضاحي المعلنة من قبل وزارة الأوقاف.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

اللحوم البرازيلية: كيلو اللحم البقري: 280 - 350 جنيهًا، وكيلو اللحم المكعبات الأحمر 350 جنيهًا، وكيلو اللحم الهندي المفروم 250 جنيهًا، واللحوم الكندية: كيلو اللحم الكندوز 230 جنيهًا، أما السجق المستورد 180 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدية

سجلت أسعار اللحوم البلدية انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث تراوحت بين 320 و350 جنيهًا للكيلو، بانخفاضات تصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو كباب الحلة اليوم 350 جنيهًا، وتتراوح أسعار اللحوم الجملي بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

أسعار العجول والبقر والجاموس

أسعار الأضاحي 2024.. سعر كيلو البقر الكبير القائم 175 جنيهًا، وسعر الجاموس الصغير القائم 175 جنيهًا للكيلو، وسعر الجاموس الكبير القائم 165 جنيهًا للكيلو، وسعر البقري الصغير القائم 185 جنيهًا للكيلو، وتتراوح أسعار العجول شبه البقر قبل العشر ما بين 35 و40 ألف جنيه.

أسعار لحوم الأضاحي

أسعار الأضاحي 2024.. بلغ سعر اللحم البقري كبير السن نحو 120 جنيها، ويتراوح سعر اللحم البقري صغير السن ما بين 140 و150 جنيها، وسجلت أسعار اللحوم البتلو نحو 250 جنيها، كذلك، بلغ سعر كيلو لحوم الماشية الذكور القائم نحو 170 جنيهًا، وسعر الضأن نحو 175 جنيهًا.

أسعار الخرفان 2024

أسعار الأضاحي 2024.. ويتراوح سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيهًا، ويتراوح سعر الخروف ما بين 6000 و10 آلاف جنيه، وسعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و225 جنيها.

أسعار صكوك الأضاحي 2024

وأعلنت وزارة الأوقاف عن أسعار صكوك الأضاحي 2024، حيث بلغ سعر صك الأضحية البلدي 8500 جنيه، بينما بلغ سعر صك الأضحية المستورد 6000 جنيه.

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