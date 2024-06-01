استعدادات امتحانات الثانوية العامة في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم الاستعدادات الخاصة لامتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ 10 يونيو الجاري وتختتم 20 يوليو المقبل، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 18 ألفًا و471 طالبًا وطالبة موزعين على إجمالي 45 لجنة على مستوى المحافظة.

وتبدأ الامتحانات على مدار يومي الاثنين والأربعاء بالمواد غير المضافة للمجموع وهي: التربية الدينية والوطنية، الاقتصاد والإحصاء، على أن تستأنف يوم 22 يونية بالمواد الأساسية، وتبدأ بمادة اللغة العربية لكل الشُعَب، وتختتم 17 يوليو المقبل لشعبتي الآداب"بالفلسفة والمنطق" وللعلوم "بمادة الأحياء"، ويوم 20 يوليو "بالديناميكا" لعلمي رياضة.

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة التواصل الدائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم والغرفة الرئيسية بالمحافظة والغرفة المركزية للوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة

وأشار إلى تكليفاته لرؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم هاني عنتر، إلى عقده اجتماع موسع بحضور الدكتور هاني رجائي، وكيل المديرية ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية والتوجيه المالي والإداري ومسؤول الاستراحات والتعليم الثانوي وشؤون الطلاب وأمن المديرية والتطوير التكنولوجي وإدارة الأزمات ومسؤول السيارات.

شدد وكيل التعليم على ضرورة تكاتف الجهود المبذولة والتي تسهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة لأبنائنا الطلاب مؤكدا على دورهم في تحقيق انضباط وتذليل كافة المعوقات من خلال تحديد الواجبات والمسؤوليات والإلتزام بتنفيذ الآليات والإجراءات الهامة، والإلتزام بالمتابعة المستمرة من كافة أفراد المنظومة استعدادا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة الشهر الجاري، مشيرا إلى تجهيز 18 استراحة على مستوى المحافظة لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين.

كما تمت مناقشة الآليات والإجراءات التي تتخذها المديرية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، حيث تم التشديد على سرعة الانتهاء من تجهيز مركز توزيع الاسئلة، والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين المركز وتأمين وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان، وكذلك تجميع أوراق الإجابة حتى تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة، بجانب التنسيق مع مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية لمتابعة الحالة الصحية للطلبة أثناء الامتحان، علاوة على التنسيق مع الكهرباء لعدم انقطاع التيار فترة أداء الطلاب الامتحان.