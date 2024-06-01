السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقص يُعِّرض سامية جمال للتنمر في الصغر.. والسبب أبيها

سامية جمال
سامية جمال

قال الناقد الفني إلهامي سمير إنه بسبب رقص الفنانة سامية جمال وهي صغيرة، حلق والدها جزءًا من شعرها، وتعمدت زوجة والدها أن تنزل إلى الشارع بهذا الشكل يوميًا، لكي يسخر منها الجميع.

وأشار سمير، اليوم السبت، خلال مقابلة ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إلى أنه وقتما كانت في العاشرة من عمرها، انفصل والدها عن زوجته وعاشت بعدها شهرين هادئين هما الأفضل في حياتها لأنها لم تتعرض للإيذاء خلال تلك الفترة، وفقا لوصفها.

وأوضح، أن الفنانة سامية جمال مزّقت شهادة الميلاد لتهرب من الزواج من رجل في سن الـ60 عامًا وهي كانت في سن الـ14 عامًا وهربت بعد ذلك، لتعيش بعدها مع مدرسة رقص وهو الذي كشف له عن هوايتها للرقص.

وأضاف: "بدأت سامية جمال الرقص عندما كانت في سن 16 عاما، واختارت اسمها في تلك الفترة، وفي أول يوم من رقصها، انتقد الجمهور أدائها ولم تستمر، وبعد ذلك، رقصت دون ارتداء حذائها، وهكذا أُطلق عليها لقب "الراقصة حافية القدمين".

الفنانة سامية جمال دي ام سي 8 الصبح الرقص حافية القدمين

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